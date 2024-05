REVIEW Slavie: Lepší než před rokem. Kde posílí a proč změní rozestavení?

Co tedy bude chtít Slavia učinit na přestupovém trhu, aby vrátila titul do Edenu? „Předpokládám, že přivede tři hráče do základní sestavy. Co se proslýchá v zákulisí, a mluvím s lidmi, tak sešívaní cílí na ofenzivní hráče, což je naprosto logické. Jindřich Trpišovský by se ale nebránil ani typičtější šestce a fyzicky nabušenému stoperovi,” soudí Bárt.

A Radek s ním souhlasí. „Za předpokladu, že odejde Václav Jurečka, s Tijanim už Slavia nepočítá, je v útoku určitě minimálně jedno místo. Vrací se Daniel Fila na přípravu. Ve Slavii je orientace na produktivní hráče, protože v záloze a na křídlech je to málo,“ myslí si Špryňar.

