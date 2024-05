Liga očima fans: mistři chtějí dvě Plzně, sešívaná gratulace

Video se připravuje ... Sparta slaví druhý titul v řadě. Některým fanouškům sice radost zkazila nesmyslná dávka slzného plynu do obličeje, ale i tak cílí na double, který si letenský klub může zajistit v Plzni. Sešívaným rivalům výhra na Slovácku nestačila, takže jim nezbývá než blahopřát. Baník má jako jeden z mála týmů ještě motivaci a v klokanech aby se čert vyznal. Projděte si čtvrté nadstavbové kolo pohledem zástupců největších ligových kotlů.

Sparta Praha Historie se neopakuje, ale náš titul ano! Minulý výprask v Boleslavi jsem vnímal jako exces, který se opakuje maximálně za x let. Přesněji by nám to řekl doktor Chocholoušek. Ale tentokrát jsme již od začátku utkání tvrdili muziku my. V naší sestavě ti nejlepší – a Kuchta utržený z řetězu. Ale byl to Preciado, který po akci Panáka levačkou nastřelil tyč, když Kuchta začal úřadovat. Pokračování bylo velice rychlé, takže v poločase po dvou skvělých akcích Haraslína a našeho kapitána byl na světě rychlý hattrick Honzy-Belmonda. Preciado ještě jednou koníčkem trefil břevno, a na titul bylo zaděláno. Za první poločas mám ještě dotaz na pana rozhodčího, který v zápase moc práce neměl, proč Karafiát, lomcující s Kuchtou, nebo frustrovaný Kušej nedostali alespoň žlutou kartu. To ví jen on… Naštěstí jsme se nenechali rozhodit ani soupeřem, ani sudím, a v poklidu jsme zavěsili ještě dvakrát. Výsledkem bylo pět potupných kousků v síti Boleslavi. Byla to oslava fotbalu v podání opravdového mistra! Kluci nejsou roboti, proto dobře, že titul zapili. Teď si dáme dvě Plzně po dobrém předkrmu. Miloš Kolář. 73 let, fotbalový důchodce

Slavia Praha Nezbývá než pogratulovat soupeři… Víkendové kolo jen podle očekávání potvrdilo stávající situaci v čele tabulky a navzdory výhře Slavie na Slovácku titul slaví rival. Nezbývá než pogratulovat, jde o titul zasloužený. Drtivou většinu sezony Sparta vypadala na hřišti lépe než Slavia a ligové zápasy vyhrávala daleko snáz. Hned v deseti utkáních z dosavadních 34 si mistr ligy vytvořil vícebrankové vedení do poločasu a pak je mohl jen v klidu dohrávat bez nervů a větší námahy. Slávistům se totéž za celý ročník povedlo jen pětkrát, a na podzim dokonce jen jednou doma proti Karviné. Slavia má obranu, na které lze do budoucna stavět, a to i v případě, že odejde Igoh Ogbu. Trenéři ale musí přemýšlet, jak být efektivnější v ofenzivě. O třetí místo v tabulce slávistických ligových střelců za Chytilem s Jurečkou se dělí pětibrankoví Jurásek, Wallem a Van Buren. Před rokem přitom Slavia měla čtyři hráče s více než deseti vstřelenými brankami. Rád bych viděl od sešívaných zase lehkost a radost z útočného fotbalu, toho bylo v téhle sezoně málo. ONDŘEJ KREML. 41 let, vědecký pracovník

Viktoria Plzeň Radime, díky! V Boleslavi jak ve cvokárně Blíží se konec ligy, my si v ní hrajeme vlastní soutěž a na body už to úplně není. V sobotu bylo vidět uvolnění, rotace a větší odhodlání ze strany Baníku. Čest jeho fanouškům, počty na venkovních zápasech jsou opravdu obdivuhodné. Rozloučili jsme se se stálicí Radimem Řezníkem. Hrál za nás strašně let a velice dobře. Měl jsem ho rád a přeji mu jen to nejlepší. Hlavně zdraví, to ho taky dost trápilo. Snad už bude jen v pořádku. Sparta je opět mistrem a nejde odhlédnout od oslav v Bolehlavi. Hele, to co tam předvedl místní klub a hlavně PČR, je prostě na palici. Proč tohle šlo zařídit loni, a letos ne? Anebo se koukněte do Anglie, naháněl někdo na City fanoušky a stříkal po nich slzákem? Chyběla tam někomu policie? A ty kecy, že mohl na hřišti někdo běhat s nožem nebo rejpat trávník… To musel vymyslet jenom někdo, kdo má čtyři promile. Hlavně chtějme, ať chodí rodiny s dětmi, koukněte na ta videa s prcky, co si třou oči. Připadám si jak ve cvokárně. Spartě gratuluji a hlásím: Pohár bude náš! Čest královně Viktorce. Zvykejme si, dobře už tady bylo. KOVI. 56 let, koordinátor distribuce

Bohemians Praha 1905 Čert aby se v nás vyznal Po domácí partii, taktně pojmenované jako nepovedená, vyrazila Bohemka na nejhorší cestu napříč fotbalovou ligou. Do Zlína prostě jet nechceš, i kdyby se tam zdarma rozdávaly body a nové sady balonů. Velký obdiv patří všem fanouškům, kteří se vydali na tuto šílenou trasu v době, kdy mužstvo o nic nehraje, a ještě má v zádech domácí fiasko s Karvinou, jež mnoho zúčastněných bralo hodně osobně. Druhý gól Zlína měl prý platit, a jestli se pánové na hřišti a v přenosáku nepochopili, tak je to rozhodcovský fiasko. Ale jsou to taky lidi a měli by umět přiznat chybu. Aspoň teď za ty hořký vzkazy namočených týmů nemůžem. Jinak zelenobílí jsou jako den a noc a čert, aby se v nich vyznal! V době, kdy vše nasvědčuje rozdávání bodů až do konce soutěže, přijde šokující výhra pod taktovkou dirigenta Prekopa. Příjemné překvapení, ale stejně už se těším, až bude sezona za námi! Vít Lukeš. 31 let, živnostník