Mohutný šikula v „kollerovské tradici“, co klame tělem. Chybovala Slavia?

Urostlý střelec se statnou figurou. Typické kladivo do vápna? „Pozor, ne jen to. On prostě klame tělem,“ říká na adresu Daniela Vašulína v novém díle pořadu iSkaut redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl: „Na svou vysokou postavu je velmi obratný a technický. A není šnek, fakt je rychlý. Myslím, že by na Slavii měl, i když ne úplně hned do základní sestavy,“ připomíná nedávný zájem týmu z Edenu o zatím stále ještě hradeckého útočníka. „Začal častěji střílet oproti minulým sezonám a hezky to trefuje,“ všímá si Michal Kvasnica: „Možná si řekl, že musí být – v dobrém slova smyslu – větší sobec,“ dodává.