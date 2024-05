„Víš, co přichází po posvícení," říká na úvod review sezony Bohemians redaktor iSport.cz Vojtěch Man. Naráží na vystřízlivění, kterým si Klokani v této sezoně prošli po uplynulém snovém ročníku. Tým Jaroslava Veselého nenaplnil ambici zařadit se stabilně do širší ligové špičky. Co za tím vězí a kam bude Bohemka směřovat dál, jsme probrali v Review Ligy naruby.