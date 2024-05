Lerch před velkým derby: Liga je jinde. Zvládneme to, říká kouč Dynama

Přímý sestup vás minul. Co teď cítíte?

„Trošku to ze mě spadlo. Čekali jsme, že to bude nervózní z obou stran. Hloupý gól s námi zacloumal a byli jsme jaloví v koncovce. Třeba Honza Suchan tyhle šance na tréninku jednoznačně uklízí. A teď to netrefí. Přisuzuju to hlavě. Ale náš výkon mi nepřišel až tak špatný. Karviná pak hrála na brejky, byla nebezpečná. Podržel vás gólman Šípoš. Cíl skončit na barážových místech jsme splnili, udělali jsme pro to maximum. Ale víme, že to není konec.“

Vnímal jste, že se tým v zimě semknul?

„Určitě. Trošičku nás nakopl už poslední zápas podzimu na Bohemce. Věděli jsme, že nás bude každý bod posilovat. Jaro se nám povedlo. Některá utkání nebyla moc extra, ale potápěly nás individuální chyby. Teď se zvedli brankáři, ale vždycky se najde nějaký hráč, který tu chybu udělá. Pramení to z tlaku, který je obrovský.“

Měl jste informace, jak se vyvíjí duel Zlína v Jablonci?

„Nějaké zprávy jsem na lavičce dostával. Ale víte, jak to dneska chodí. Góly padají v nastavení…Jablonci jsem věřil. Vím, jak se prezentoval minulý týden u nás. Věděl jsem, že když bude hrát naplno, Zlín porazí.“

Jaké to bude proti Táborsku?

„Vyhecované to asi bude. Tyhle zápasy jsou nepříjemné. Nechci se nijak povyšovat a machrovat, ale pokud nezvládneme baráž na dva zápasy s druholigovým týmem, nemáme v první lize co dělat. Ta je úplně o něčem jiném. Máme kvalitní mužstvo. Zvládneme to! Táhneme to ve dvanácti, třinácti lidech. Postupem času je to na hráče hodně, do toho psychika.“

Jaký máte vztah s Martinem Vozábalem, sportovním šéfem soupeře?

„Jsme kamarádi, něco jsme spolu prožili. Někdy před čtrnácti dny jsme měli hodinový rozhovor. Mezi námi rivalita určitě není.“