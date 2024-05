Hyský? Nehorázná spekulace, zlobí se karvinský kouč. Baráž je třešnička

Potěšil vás tým v důležitém utkání s Dynamem?

„Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě, protože jsme měli víc gólových šancí. Ve hře to bylo vyrovnané. České Budějovice mají strašně silný střed hřiště. Suchan a Hellebrand jsou na naši ligu nadstandardní hráči, silní na míči. Umí hrát jeden na jednoho, vystřelit, dát průnikovou přihrávku. Proto jsme slezli ve druhé půli trošku níž a hráli na brejky. Chtěl bych pogratulovat házenkářům Karviné, kteří získali titul a poděkovat těm fanouškům, kteří přišli na fotbal a pomohli nám. Věřím, že jich příště bude víc.“

Co teď v baráži?

„Přijde třešnička na dortu. Snad to nejtěžší, co jde. Vyškov jsme dlouho nesledovali. Dlouho jsem byl ve třetí lize. Zaplaťpánbůh, že mu odešli nějací hráči do Plzně, ale kvalita tam je. Vyškov má skvělého trenéra Honzu Kameníka. Bude to strašně těžké.“

Jak jste reagoval na informace o pravděpodobném letním příchodu kouče Martina Hyského? Měl by vás nahradit v případě, že se Karviná udrží v nejvyšší soutěži.

„Původně jsme sem šli s Radimem (asistentem Grussmannem) na jeden zápas s Českými Budějovicemi. Ten se povedl a vedení nás tu nechalo. Co bude dál, to nevím. Jestli přijde Mourinho nebo někdo jiný. Za mě je nehorázné, že se objeví takové spekulace. Vedení přišlo před zápasem a prohlásilo, že s Martinem Hyským nemluvilo. Nevím, to je na nich. Každý říká, že Jablonec prohraje se Zlínem, že je to prodané. Kazíme si ten produkt. Proto se divíme, že na něj nechtějí chodit. Je to kruté. Vyhráli jsme na Bohemce a trenéři říkali, že to bylo jasné…To je ostuda. Jako že dáme někomu tisíc korun, aby pustil zápas? Anebo milion? Ve všem vidíme spekulace. V hokeji tohle vůbec neslyším.“