REVIEW Plzně: nechutný Koubek a touha nandat to „S“. Skvělý Hranáč

„Maximum, na co si Viktoria mohla sáhnout,“ hodnotí úspěšnou sezonu Plzně ve speciálním REVIEW díle Ligy naruby Jonáš Bartoš. „Koubkův fotbal je bezpečný, taktický a nechutný v nejlepším slova smyslu. Senzační sezonu měl Robin Hranáč, pro mě je to nejlepší stoper ligy,“ tvrdí redaktor deníku Sport a webu iSport.cz. Jaké jsou konkrétní Koubkovy tahy, kterými trápil v sezoně obě pražská „S“? Co čeká klub v létě, kdo by měl přijít a kdo odejít? Redaktoři Ligy naruby v bonusové části takto rozebírají a rozeberou každý prvoligový klub. Děkujeme všem předplatitelům!