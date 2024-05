Hradec má novou zbraň o „Evropu“. Skvělý hráč, charakter, chválí Pilař

Po devětadvaceti letech mohou proniknout do sfér v minulých dobách popravdě kosmických. Hradci Králové stačí vyhrát jeden zápas a zahraje si předkolo Konferenční ligy. „Je to krásné, ale není to náhoda,“ pronesl nejslavnější „votrok“ Václav Pilař, když černobílí v odvetě finále skupiny o Evropu zdolali Teplice 2:0 a potvrdili výhru 1:0 z prvního utkání. Pilař dal oba góly, označení muž zápasu si však odnesl bažant Petr Juliš