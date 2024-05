Souboj o afrického tvrďáka z Karviné. Co hraje pro Slavii a co pro Plzeň?

Eduardo Santos, Rafiu Durosinmi... Dalším do party zahraničních hráčů patřících Karviné, o které se přetahovaly Slavia s Plzní, je David Moses. Dvacetiletý Nigerijec je na intenzivním radaru sportovního úseku v Edenu i na západě Čech. Defenzivní univerzál s nejvyšší pravděpodobností Slezsko opustí, ať MFK v baráži s Vyškovem uspěje, či ne. Otázkou je, kam zamíří. Jak vicemistr, tak bronzový tým FORTUNA:LIGY mohou Mosesovi nabídnout zajímavou kariérní cestu.

V minulé sezoně David Moses nepatřil do kádru karvinského áčka a nepodílel se tak na návratu mezi elitu. Stejně jako další cizinci z ročníku 2004 úspěšně působil v devatenáctce. Ostatně taková je strategie MFK: přivádět kluky do dorostu, aby se nejdřív aklimatizovali a pak udělali progres.

„Adaptaci mají za sebou, přechod jim nedělá takové problémy,“ pochvaloval si loni v létě sportovní ředitel Lubomír Vlk.

Ani on však možná nečekal, že Moses vlétne do elitní soutěže takovým způsobem. Drobný středopolař de facto přeskočil třetiligový mezikrok v béčku. Kouč Tomáš Hejdušek mu zpočátku dávkoval minutáž, dostřídával jím. Nástupce Juraj Jarábek už ho ale instaloval do základní sestavy a od září až doteď z ní nevypadl.

Ani současnému trenéru Marku Bielanovi. „Byl to od nás první hráč, který by měl být na prodej. Je rychlý, silný na míči, umí jeden na jednoho, vyjet dopředu s balonem a zároveň je i kvalitní v defenzivě,“ chválil ho.

Moses je