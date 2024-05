Kinský? Fakt rána. Největší zklamání Ševčík, co Chaloupek ve Slavii?

„Mezi gólmany je jasno, Antonín Kinský je fakt rána. To není brankář, kterého by Slavia měla posílat do Liberce – toho by měli postavit rovnou do brány. Pro mě je na úrovni Staňka a Vindahla,“ míní Fejgl. „Pokud jde o obránce, nejlepší byl Chaloupek, ale o jeho využití ve Slavii jsem přesvědčen méně, než před rokem u Vlčka,“ pokračuje Kvasnica.

Proč je největší zklamání Ševčík? „Nechápu, co se stalo na jaře, protože odehrál velice slušně přípravu. Viděl jsem ho v obou zápasech ve Španělsku a byl dobrý,“ vybavuje si Fejgl. „V zápasech béčka pak ale působil otráveně. Hrozně bych chtěl, aby to prodal, protože tam fakt vidím záblesky úplné geniality na strašně vysoké úrovni. Možná jen potřebuje pár facek,“ lituje.

