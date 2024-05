REVIEW Sparty: Priskeho odchod? Neodejde vs. Klíčem bude asistent

Velké úspěchy přinášejí velké starosti. Jen co získala double, už musí Sparta řešit zájem o nejexponovanější jména. A mezi nimi i trenéra Briana Priskeho, kolem kterého krouží Feyenoord. Zpráv a spekulací poletuje v éteru spoustu, podle dánských médií by se kouč nebránil odchodu do Nizozemska. A ani v review celé sezony i výhledu do dalšího ročníku se redaktoři Sportu neshodnou, jestli by Priske měl zamířit pryč z Letné.