Fousek proti pyru i o plotech. Tvrdík se omlouval: Byla chyba ho podporovat

Petr Fousek má před sebou ve funkci předsedy FAČR ještě jeden rok ze čtyřletého mandátu. Den před nominační tiskovou konferencí české reprezentace na mistrovství Evropy do Německa hovořil o stavu asociace. Narazil na ožehavá témata, která zajímají fanoušky - bezpečnost na stadionech a opatření, na jaké kluby budou přistupovat po událostech na finále MOL Cupu v Plzni.

„Organizační tým a bezpečnostní tým vyjednávali s fanouškovskými skupinami Sparty i Plzně, bylo to velmi dobře organizačně připravené. Ale bohužel došlo k excesu, když kvalita některých pořadatelů umožnila, že se odehrálo tohle,“ vrátil se Fousek v pořadu footcast k dění na stadionu v Plzni, kde po skončení finále se Spartou vnikli fanoušci na hrací plochu. Situaci musela uklidňovat policie.

„Zásah policie byl v pořádku, ale pro veřejnost to vypadá děsně. Byl jsem v Dublinu na finále Evropské ligy, chodila mi tam videa ze zápasu. Bohužel to převzala i některá zahraniční média. Scény z hrací plochy nebo židle do studia České televize? To vypadá jako někde v rozvojové zemi,“ zlobil se předseda FAČR.

Dění v Doosan Areně bude mít pravděpodobně důsledky pro opatření na českých stadionech do dalších sezon. Kluby se v poslední době snaží vyjít fanouškům vstříc, rozvíjely myšlenku postupně sundávat ploty z hostujících sektorů. Trend ale bude teď spíš opačný, bezpečnost se spíš zpřísní.

„Spolupráce s policií je velmi dobrá, máme podepsanou dohodu mezi FAČR, LFA a policií. Nedávno jsme se sešli s ministrem vnitra Vítem Rakušanem kvůli debatě o sektoru hostí, zda je čas sundat ploty, nebo je nechat. Dohodli jsme se na nějakých krocích, aktualizujeme návrhy, zda zůstanou, nebo ne. Když půjde o nerizikový zápas, kde nic nehrozí, asi je možné ho sundat. Ale na některé zápasy bude nutné ploty zachovat,“ prohlásil Fousek.

Mimo jiné mluvil také o postupném zákazu pyrotechniky na stadionech. „Cesta bude nakonec opačná, bude vyvíjený tlak, aby pyro ze stadionu zmizelo. Je populární mezi fanoušky, krásně to vypadá, ale když někomu ukážete v reálu utržené ruce, prsty, spálené hlavy, vlasy. V soutěžích UEFA jsem zažil spousty podobných věcí, v mnoha případech je pyro zbraň, která může způsobit nepříjemné zranění. Viděl jsem ve Francii zraněné děti kvůli pyrotechnice. Tam zkouší formu řízeného pyra, ale tohle je slepá ulice. Je potřeba mnohem větší osvěta. Vypadá to krásně, dokresluje to atmosféru. Ale je to něco, co fotbal ohrožuje. Také infrastrukturu, zdraví,“ vyjádřil se Fousek.

Na slova předsedy asociace zareagoval na sociální síti X (dříve Twitter) šéf Slavie Jaroslav Tvrdík. Právě on veřejně bojoval za zrušení plotů v hostujících sektorech. Vršovický klub a jeho Tribuna Sever je také proslulá zajímavými choreografiemi, někdy i spojenými s pyrotechnikou.

„Poslechl jsem si celý podcast. A také vystoupení předsedy FAČR na přípravě české komory na zítřejší VH FAČR. Respektuji Vaši kritiku a s velkou částí souhlasím. Byla moje chyba podporovat Petra Fouska. Příští rok ve volbách ji určitě nebudeme opakovat. Omlouvám se,“ napsal Tvrdík v reakci na kritickou poznámku vůči názorům stávajícího šéfa FAČR.

„Nebudu polemizovat ani o volbách v roce 2021, ani o těch příštích v roce 2025. Jsem tři roky předsedou, nemáme se zač stydět, je za námi kus práce. Mnozí nám vyčítají demokratičtější systém, ale to k tomu patří. Je nepochybné, že někdo už vede předvolební boj,“ reagoval Fousek pro Sport na Tvrdíkova slova.

Pokud Fousek ztratí podporu jednoho ze dvou největších klubů v Česku, může mít příští rok velký problém, aby získal na valné hromadě dostatečnou podporu na to, aby svůj mandát obhájil. „O tom, zda budu příští rok kandidovat, se vyjádřím až po EURO,“ dodal.