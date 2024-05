Kometa Ryneš o dělovce, doublu i své povaze: Ve Spartě jsem se bál tlaku

Líbí se mu tetování. Jedno má za krkem, stejné jako Neymar. Jiná na ruce i noze. Brzy by mohlo vzniknout další, aby si Matěj Ryneš (22) uložil hluboko do paměti ročník, v němž vystřelil z Hradce Králové až do základní sestavy Sparty, mistra ligy i vítěze MOL Cupu. „Jednoznačně, sezona předčila moje očekávání,“ říká v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz levý wingbek, jemuž na hřišti pomáhá specifická povaha i dynamit v noze.

Už jste si srovnal v hlavě, co se vám všechno za poslední rok povedlo?

„Na začátku mi to moc nedocházelo. Když jsem přišel v létě do Sparty, kluci vyhráli titul po devíti letech. Moc jsem si přál, abych to s nimi zopakoval, což se povedlo. A když jsme byli ve finále poháru, byl jsem přesvědčený, že uděláme double. Je to nejvíc, čeho jsem zatím dosáhl.“

Trenér Brian Priske označil letošní titul za víc zasloužený než před rokem. Vidíte to stejně?

„Byla to hrozně těžká cesta. V lize i v poháru. Náročné všechny zápasy, do toho jsme hráli Evropu, takže máme za sebou fakt hodně utkání. Věřte, že to bylo složité. S trenérem asi souhlasím, protože v lize jsme prohráli jen dvakrát a šestkrát remizovali. Herně jsme byli na velmi vysoké úrovni a dokázali to i přes červené karty, kterých jsme zapsali opravdu dost.“

Vy osobně jste sezonu zvládl jak?

„Myslím si, že dobře. Přišel jsem do Sparty a nebylo to jednoduché. Nevěděl jsem, jak na tom budu. Naštěstí jsem zapadl v pohodě a hned naskočil do sestavy.“

Považujete se za kometu sezony?

„Kdybych měl góly a asistence navíc, mohl bych o tom přemýšlet. Nebyl jsem ale moc produktivní. Kometa nejsem, každopádně z mého pohledu byla sezona nadstandardní.“

Dá se označit za zlomovou?

„Určitě, je to jedna z nejlepších, co jsem zatím odehrál.“

Co se s vámi stalo na hostování v Hradci Králové?

„Když přišel do Sparty trenér Priske, neměl jsem žádné ligové zápasy. Chyběla mi zkušenost. K tomu mi Hradec hrozně pomohl. Pod trenérem Koubkem jsem se zvedl, hodně mě posunul. Když jsem se vrátil zpátky, byl jsem přesvědčený, že tady můžu hrát.“

I trenér Priske si byl jistý?