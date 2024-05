REVIEW Slovácka: Go West! Svědík ho doporučil. Přestavba a boj o záchranu?

Klubová legenda Martin Svědík se rozloučila smutným výpraskem 0:6 a na Slovácku budou velmi doufat, že se nejedná o předzvěst horších časů. Konec kariéry Michala Kadlece symbolizuje odcházení zlaté gardy, která vybojovala triumf v poháru a představila se v Evropě. Kdo nahradí opory a jak by se na trenérském postu mohl osvědčit „Svědíkův žák“ Roman West? To vše v review sezony Slovácka rozebírá Michal Koštuřík!

Zlom nastal v zimě, od té doby šlo Slovácko dolů a neudrželo laťku. Košta si ale nemyslí, že to bylo primárně kvůli Svědíkovým prohlášením, že by se nebránil nové výzvě. Třeba u národního týmu. Problém vidí jinde.

„Za Svědíkem šel mančaft pořád stejně. Nepolevil ani na vteřinu, i když k nároďáku by šel. Ale zranění Michala Kadlece bylo zásadní. Jako kapitán strašně chyběl. Celé jaro bylo hodně špatné, i když se na něj Slovácko připravilo dobře, mělo dvě zimní soustředění. Ti hráči nejsou tam, kde před dvěma lety. Bude to bolet,“ obává se redaktor Sportu.

Spekulací o novém trenérovi bylo za poslední týdny hodně, momentálně to vypadá na příchod Romana Westa, který v klubu už působí u dorostu

„Mám informaci, že Slovácko převezme Roman West, ale ještě to není oficiální. Jde jen o načasování. Překvapení to není, už když v zimě přicházel na Slovácko do dorostu, stál za tím Martin Svědík, který ho zná a lákal ho na pozici asistenta. Beru ho jako takového Svědíkova žáka. Energický, důrazný, není žádný demokrat. Trenér, který si jde tvrdě za svým,“ popisuje Westovu práci Koštuřík.

Klub každopádně v létě čeká spoustu práce. Hlavní starostí bude přivést hráče, kteří by z dlouhodobého hlediska mohli být nástupci Kalabišky, Hofmanna, Daníčka, Reinberka a dalších.

„Jde o to, aby to nepřineslo sestupové starosti už v příští sezoně. Zní to krutě, ale tolik bych se tomu nedivil. Klub nemá zase takové prostředky, aby přiváděl hotové hráče. Top kluby do Uherského Hradiště tolik hráčů nepošlou. Slovácko bude složitě hledat schopné hráče, kteří zacelí díry po Michalu Kadlecovi, Milanu Petrželovi a dalších oporách. Romana Westa čeká strašně těžká sezona,“ vyhlíží Koštuřík nový ročník.

0:00 Hodnocení sezony? Trojka. Kadlecovo zranění jako klíčový faktor

6:30 Hráč sezony? Havlík. Ale bylo to 90/10. Flop? Čekal jsem víc od Heči

11:25 West jako Svědíkův žák. Jaký je jako trenér a bude se klub strachovat o záchranu? Co přestavba kádru?