REVIEW Baníku: poháry jako koření, ale stopeři bez šťávy. Přijde Hlavatý?

Čtvrté místo, šturmování na Konferenční ligu, vyhlídky (i když zatím jen matné) na nový stadion. Ostravská sezona 2023-24 nakonec patřila k těm úspěšnějším, ale vedení klubu dobře ví, že k boji na dvou frontách je potřeba kádr přes léto vyladit. „Baník poslal zajímavou nabídku do Pardubic na Michala Hlavatého, teď už se o něj přetahují jen s Libercem,“ říká ve speciálním díle Ligy naruby pouze pro předplatitele podcastu redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica. „A pozor, ve hře je i druhý návrat Daniela Holzera,“ přidává zajímavou informaci. Jak to bude s Ewertonem a co Almási? A kde by měl Baník posílit nejvíc?