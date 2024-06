REVIEW Budějovic: Koubek musí prodat klub, bude se tvořit nový tým

Sezona, na kterou by v Českých Budějovicích asi nejraději zapomněli. Dynamo vstupovalo do uplynulého ročníku s velkými plány, na jeho konci ale byli na jihu Čech rádi, že jen tak tak první ligu zachránili. A naplno se ukazuje, v jakém neutěšeném stavu klub je. V novém review Ligy naruby situaci v Českých Budějovicích zhodnotili redaktoři Sportu Jonáš Bartoš a Bartoloměj Černík.

Už se to zdá jako věčnost, kdy do klubu vstupoval sportovní ředitel Jan Podroužek a chtěl naplnit potenciál Dynama a vytvořit ziskovou organizaci. Podzim ale klubu herně vůbec nevyšel a po zimním třesku bylo co napravovat.

„Na jaře už měla hra řád a určitou úroveň,“ říká Bartoš. „Kromě Suchana zaujali třeba i Šigut, Trummer nebo Tranziska. Je tam ale i víc hráčů, kteří nezklamali, vyzdvihl bych i Martina Králika. Byť na podzim lidi z Dynama říkali, že za takové prostředky se jim takový hráč vůbec nevyplatí.“

Naopak zklamání bylo víc. „Dají se zmínit i gólmani, Šípoš měl i zápasy, kdy tým podržel, ale celkově bylo chyb od obou brankářů hodně,“ vyjmenovává Bartoš. V poli neměl dobrý závěr sezony Martin Sladký, který závěr sezony dohrával v béčku. „Jiří Lerch je naprosto zlatý člověk a musíte se chovat fakt blbě, abyste ho naštvali. Martin Sladký ho musel opravdu rozlítit svým přístupem, finále sezony odehrál v B týmu, ostatní hráči se ale trochu vykoupili. Ani Skalák ale neodehrál tolik, kolik se od něj slibovalo,“ soudí Černík.

Co tedy dál? Dynamo je v prekérní pozici. Klub vydal prohlášení, kterým se vymezil proti výrokům Jiřího Kladrubského, jenž upozorňoval na nevyplacení gáží. Skončit má celá řada hráčů z áčka. A avizovaný prodej klubu ve spolupráci se společností Footify je taky v řešení.

„Kolegové s Vladimírem Koubkem mluvili a rozhovor bude zanedlouho v deníku Sport. Ve zkratce se dá říct, že pan Koubek hledá kupce, jsou tam tři zájemci. Jeden český a dva ze zahraničí. Chce klub za každou cenu prodat, ale mělo by být jasno co nejdřív, už teď je pozdě,“ líčí Bartoš.

Co bude s Dynamem dál? Podívejte se na nové review na iSport premium a liganaruby.cz.