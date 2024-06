Je hotovo! Priske skončí ve Spartě, Feyenoord zaplatí... Na řadě je Friis

Je nejspíš hotovo! Aspoň tedy podle zdrojů z Dánska. Brian Priske by se měl stát trenérem Feyenoordu, Spartu opouští po dvou titulech, které získal během dvouletého angažmá. Odchází jako král do angažmá, odkud má - při vší úctě ke Spartě - blíž k dalšímu posunu. Tedy do Premier League, již si před léty zahrál.