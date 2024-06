REVIEW Karviné: klub má rozhodně na víc, zářil Mikuš. Zvedne tým Hyský?

Nakonec záchrana – ale pořádně to drhlo. Karviná sice udržela nejvyšší soutěž, nicméně podle redaktora deníku Sport a webu iSport.cz Michala Kvasnici má klub jako takový rozhodně navíc. „Jsem o tom přesvědčen,“ říká Kvasnica v novém díle speciálního seriálu podcastu Liga naruby pro předplatitele, který rekapituluje sezonu 2023-24. Kdo pro něj byl největší hvězdou Karviné? „Slovenský univerzál Rajmund Mikuš. Zařadil jsem ho do své NEJ jedenáctky sezony, i když jsem to na sociální síti X za to slízl. Ale stojím si za tím,“ usmívá se Kvasnica. Jak klub změní příchod kouče Hyského?