Krejčího cesta k přestupu: ambice má odmala. Nenahradíme ho, ví Rosický

Je mu pětadvacet, se Spartou zapsal čtyři trofeje. Takových bylo, dalo by se říct. Ano, hráčů s podobným životopisem najdete nemálo, kupříkladu z plodného období na přelomu tisíciletí. Jenže Ladislav Krejčí ční, a to nejen výškou přes sto devadesát centimetrů. Spartu opouští persona, v jeho věku až nevídaně výrazná. Kapitán mistrů míří do španělské ligy, Girona by za něj měla vyplatit přes 300 milionů korun.