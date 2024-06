Kdo je asistent Sparty: velmi přímý, v práci do večera i úleva, že odešel

Na Letnou dorazil holohlavý a urostlý muž. Pro českého fanouška jde o neznámou tvář. Jens Berthel Askou přišel do Sparty na doporučení Larse Friise. Tomáš Rosický, sportovní ředitel klubu, absolvoval s 41letým Dánem řadu pohovorů. Až pak se rozhodl. Klaplo to, nyní už bývalý trenér IFK Göteborg se ujal pozice asistenta se zaměřením na defenzivu. „Je to velmi přímý chlap,“ řekl na jeho adresu švédský novinář Fredrik Janlind.