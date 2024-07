Kováč: Chceme být rychlí, brankáře musíme doplnit. Proč nevzal Baník?

Váš odchod do Liberce byl veřejným tajemstvím dlouhé týdny. Jak se vám s tím pocitem pracovalo? V Pardubicích jste zachraňovali nejvyšší soutěž…

„Bylo to těžké. Řekli jsme si s Víťou Zavřelem (sportovním manažerem), že pokud budu mít jiné angažmá, okamžitě mu to oznámím, aby měl klub čas najít nového trenéra. Měli jsme spolu velmi dobrý vztah. Tlak potom byl větší. Zvyšují se peníze, které poputují od FAČR do klubů, což je pro ně stěžejní záležitost. Před nadstavbou to bylo i pro mě hodně složité, ale nakonec jsme vyhráli čtyři zápasy a zvládli to. Nechtěl jsem odcházet s cejchem sestupu.“

Upřímně, jak dlouho dopředu bylo jasné, že jdete od nové sezony do Slovanu?

„Aktivní to začalo být v době, kdy se klub dostal do rukou Ondry Kanii. Nějakých šest týdnů před koncem ligy jsme se domluvili.“

Jak tom bylo s vábením Baníku?

„Schůzku jsme měli, bavili jsme se. Ve finále to nedopadlo. Konkrétní nabídka na stole nebyla. Šlo jen o to, zda bych případně měl zájem. Prostě takové oťukávání. Nic intenzivního. Navíc Baník s Pavlem Hapalem skončil čtvrtý, takže to pro ně dopadlo dobře.“

Podařilo se vám zrealizovat nákladný příchod záložníka Michala Hlavatého, což je vaše fotbalové „dítě“. Stane se hned lídrem?

„Znám ho za ty dva roky výborně. Bude pro nás velkým přínosem. I tím, jaký je charakter. Je tu chvilinku, ale vypadá to,