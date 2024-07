Friis začal lépe než Priske, ale až po otočce. Bylo to velmi složité, přiznal

Memento velebeného předchůdce nakonec zahnal, i když to především v prvním poločase vypadalo zle nedobře. Brian Priske začal před dvěma lety éru domácím průšvihem s Libercem, jeho nástupce (a také souputník u dvou titulů) Lars Friis příjemněji. Sparta otočila na Letné zápas prvního kola Chance Ligy s Pardubicemi ke skóre 2:1 a v úterý půjde do prvního zápasu 2. předkola Ligy mistrů v Irsku proti Shamrock Rovers s vítězstvím v zádech.

Odložil tepláky či kraťasy a týmové triko, natáhl elegantní černé polo a kalhoty stejné barvy. U lajny technické zóny držel dekorum, byť v minulých sezonách často předváděl, jak moc emotivní je.

Lars Friis nakonec zapsal v prvním duelu, do nějž vedl Spartu jako regulérní hlavní trenér, potřebný výsledek.

„Bylo to velmi složité. Jsem velmi spokojený se třemi body, před úterý je to ideální vítězství,“ říkal Friis. „Byli jsme poprvé dohromady. To není omluva, ale realita,“ připomněl fakt, že se mu tým sjíždí před novou sezonou kvůli mistrovství Evropy a turnaji Copa América (Angelo Preciado) velmi pozvolna. „Výhra je to zasloužená,“ dodal.

Bylo to tak, Pardubice se však nedaly. Pod novým koučem Jiřím Saňákem držely minulé nastavení, do rozehrávky tedy šly beze strachu. Navíc bylo znát, že je jejich defenziva úpornější. A to stoper Tomáš Polyák dorazil na hostování z Liberce v úterý a na Letné absolvoval první duel v lize… „Vstup zvládl bravurně, byl to heroický výkon,“ gratuloval Saňák borci, který musel střídat kvůli křečím.

Rutinérsky (s výjimkou u první inkasované branky) hrál matador Jan Kalabiška na levé straně, jenž navíc připomněl, že kdysi býval nejlepším střelcem slovenské ligy. Ve 25. minutě mu míč chytře přiťukl Tomáš Zlatohlávek a Peter Vindahl neměl šanci.

Sparta se soužila. Střed zálohy nešlapal. Lukáš Sadílek s Davidem Pavelkou přebírali míče příliš často otočeni čelem k vlastní bráně - z toho se těžko otáčeli do kombinace. Jenže Kaan Kairinen je zraněný, Qazim Laci zůstal po návratu z EURO na lavici. Tam usedl i Markus Solbakken, jenž vypadl ze základu kvůli tomu, že musel odjet předčasně ze soustředění v Německu kvůli rodinným záležitostem.

„Nejde říct, že bych byl nešťastný z jejich hry, všichni tři pracovali velmi tvrdě. Ale možná běhali až moc. Chvílemi nám chyběla struktura,“ upozornil Friis, že Pavelka se Sadílkem jsou pracovití, ne však tak strojoví jako zejména Kairinen. Střídající Laci je zase živel, správný doplněk k ledovému Finovi.

Na hře to logicky bylo znát. Sparta byla pomalá, jakoby bez jiskry, nápadu. Filip Panák se během prvního poločasu začal vysunovat mezi střeďáky až v posledních minutách. I to však přineslo změnu, nápor.

Nejprve vyrovnal Tomáš Wiesner, který se po hlavě vrhl za centrovaným míčem. Jenže o gól nakonec přišel. Sudí našli při zkoumání záznamu důkaz, že byl v ofsajdu. Letenští ale dál tlačili, rozkouskovaný poločas nastavil sudí Jan Všetečka o sedm minut. V tomto úseku se poprvé předvedl Pavelka jako režisér: rozjel akci, vyslal míč do křídla na Kryštofa Daňka, jehož přetažený centr trefil z volej Matěj Ryneš.

Herní obrat pokračoval i po poločase. Friis zůstal v klidu, nestřídal, rudé mužstvo dál valilo. Z tlaku se rodily závary, Pardubice byly totiž zatlačeny často až do pokutového území. V 59. minutě toho využil Pavelka, jeho pokus trefil spoluhráče Victora Olatunjiho a skončil v síti. Bývalý kapitán pak mohl v klidu vystřídat.

„Sparta je extrémně silná na míči a ve struktuře hry. Kromě centrů, závarů a brejků už za stavu 2:1 jsme je do ničeho moc nepouštěli,“ ocenil Saňák.

Pro Spartu se pak konečně našel čas ukázat také posily. Do obrany se přišel představit Mathias Ross, do útoku křídelník či desítka Ermal Krasniqi. Kosovan ihned ukázal bleskové nohy. Po krkolomném (jenže bleskovém) průniku se dostal až před Viktora Budinského, trefil ho však do nohou. To mohl být nástup, do akce se dostal už po čtyřech minutách na hřišti! Navíc zahodil ještě jednu šanci, kdy měl jednoznačně nahrát Janu Kuchtovi.

Ani to nakonec nevadilo. „Každým další zápas budeme lepší,“ ujistil Friis.

To se ukáže už v úterý v Dublinu na stadionu Shamrock Rovers.