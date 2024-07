Šílenství! Teplice v nastavení vedly, ale... Hradec z 0:1 udělal výhru 1:0

Hlavy dole, navíc na nosítkách leží otřesený kapitán Petr Kodeš, jehož zboural brankář Adam Zadražil. Hradec inkasoval v nastaveném čase gól od Teplic, byl blízko prohře. Ale…

Vidorozhodčí nakonec odhalili dvojdotek Daniela Trubače při zahrávání rohu, verdikt se měnil. A za chvíli na druhé straně Karel Spáčil jarní kometa vypálil po zemi a míč prošel do sítě. Brankář Richard Ludha (ne)zasáhl podivně. Chyboval.

„Nevyhrál lepší, ale šťastnější. Tak to je,“ uznal trenér domácích David Horejš. „Dostaneme gól a nakonec se to otočí. Asistent Lukáš Vácha hned ukazoval, že tam je dvojdotek, ale nevíte, jak to dopadne,“ doplnil. „Je mi líto kluků. Měli jsme blízko, ale tohle jsem nezažil. Nebudu se vyjadřovat, je to šílenství,“ reagoval kouč Teplice Zdenko Frťala.

O výhře černobílých tak rozhodl střelec z defenzivy, přitom ofenzivní nápady měla dodat dvojice Václav Pilař, Adam Vlkanova. Jak si vedla?

Pánové nastoupili, jak se čekalo. Ve dvojici podporovali hrot Petra Juliše. Jeho zařazení bylo na první překvapivé, není to klasický útočník, navíc Horejš měl na lavici dvojici Daniel Hais, Matěj Koubek. Ale už v minulých dnech byla tato varianta na stole, bratr bývalého sparťana, nyní olomouckého snajpra totiž na špici ofenzivy nastupoval občas v druholigové Chrudimi a nevedl si vůbec špatně.

Nyní měl navíc za sebou exkluzivní dvojici, bývalé reprezentanty, muže, kteří si za Plzeň zahráli i Ligu mistrů. Pilař vycházel primárně zleva, jak je zvyklý, ale s Vlkanovou se velmi často točili (a vlastně i s Julišem). Rozestavení tedy rozhodně nebylo dogmatické, nýbrž variabilní.

„Odešel Dan Vašulín, směrem dopředu bude mít Hradec jinou typologii, budou hodně herní,“ předpokládal Jakub Rada, záložník, jenž poslední čtyři roky působil v týmu „votroků“ a po minulé sezoně ukončil profesionální kariéru. „Pilka s Vlčákem si budou rozumět,“ doplnil střeďák, který si s druhým jmenovaným na place tuze rozuměl.

Spolupráce P + V sice nezačala úplně ideálně, borci se po dvanácti minutách střetli v jednom místě u hradecké lavičky a srazili se. Pak se však dojem lepší, hlavně druhý z tahounů začal slušně. Zvládl otočit hru, vykličkovat se. Pilař přidal pár velmi zajímavých centrů, které však obrana Teplic se šéfem Lukášem Marečkem zvládla odvrátit.

Oba borci však viditelně nebyli úplně fit. Pilař má problémy s lýtkovým svalem, Vlkanovu pobolívalo koleno a břišní sval. Navíc ho ve 21. minutě tvrdě trefil do kotníku Abdallah Gning. Hráč s číslem 58 na zádech už po přestávce na trávník nevyrazil, řekl si o střídání. „Adam se necítil fit,“ potvrdil Horejš. Druhý poločas strávila velká posila na lavici, občas vyrazila ven poradit spoluhráčům.

Přesto Hradec, jenž netají nemalé ambice, první zápas sezony vyhrál.