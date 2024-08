Horváth: Choras si fanoušky získá. Když se do vás navážejí vlastní…

Zkraje července spustil přestupem z Plzně do Slavie blázinec plný emotivních reakcí. Fanoušci vicemistra se mohli zbláznit, Tomáše Chorého nechtěli v sešívaném dresu. „Ve středu jsem Chorase viděl poprvé v sešívaném. Je to nezvyk,“ směje se Pavel Horváth, který útočníka zná ze společného působení na západě Čech. Dramatickému letnímu přesunu rozumí, zároveň si myslí, že Chorý může sehrát zásadní úlohu v titulových dostizích.

Zápas Slavie jste viděl z tribuny v roli spolukomentátora stanice Radiožurnál Sport. Tomáš Chorý exceloval, že?

„Ve středu to byl ve Slavii první zápas, ve kterém ho noví spoluhráči využívali tak, jak on potřebuje. V prvních patnácti minutách se Slavia malinko hledala, postupem času ale Tomáš udržel víc míčů, vyhrával souboje. Všichni vidí jeho dva góly, ale ještě důležitější je, že ho spoluhráči začínají respektovat a věří mu.“

Měl by trenér Trpišovský šít Chorému taktiku na míru?

„Není to o velké změně systému, nicméně musíte rozlišovat, zda máte vepředu dvoumetrového útočníka, nebo hráče vysokého 180 centimetrů. Když srovnám zápas v Liberci s tím proti Saint-Gilloise, tak v lize nebyli schopni slávističtí kluci Tomáše správně trefovat. Pro něj je obrovská výhoda, když dostane balon do těla. Pak využije svých fyzických předpokladů, a buď vystřelí, nebo balon udrží, či je na něj faul. Když budou hráči Slavie přesní a budou využívat Tomáše tak, jak je potřeba, Slavia z toho bude profitovat.“

Dokáže na svou stranu získat všechny fanoušky? Část Tribuny Sever je vůči němu stále odměřená.

„Postupně to dokáže svou hrou. Když ho budou fanoušci pozorně sledovat, zjistí, že