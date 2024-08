Výhry pražských „S“: Z+O v plné síle, řešení problému vlevo i kontroverze

Video se připravuje ... Oba pražští rivalové v sobotních duelech uspěli shodně výsledkem 2:1, jejich cesta ke třem bodům byla však rozdílná. Zatímco Slavia musela proti Teplicím otáčet skóre, což se jí povedlo až brankou Christose Zafeirise ze závěru utkání, u Sparty to bylo jinak. Letenští totiž v Jablonci vedli, v závěru to ale pro jejich příznivce byly pořádné nervy. Projděte si, co zápasy obou „S“ ukázaly.

Kontroverzní momenty Dvakrát se Tepličtí na sudího Ondřeje Pechance hodně zlobili. Oprávněně? Největší vlnu reakcí rozhodně vzbudila situace před druhým gólem Slavie. Jakub Emmer upadl po souboji s Igohem Ogbuem, ve hře byla ruka v obličeji. Nutno říct, že v nijak nepřirozené poloze, teplický hráč navíc zrovna padal. Záložník poté zůstal ležet na zemi, rozhodčí ale hru nepřerušil. Míč neodehrály ani Teplice a Slavia z následného útoku skórovala díky Zafeirisovi. Zdenko Frťala vystartoval na sudího a dostal žlutou kartu. Na tiskové konferenci už byl trenér klidný. „Ne,“ zněla jeho stručná odpověď na otázku, zda jeho tým poškodil sudí Pechanec či VAR. „Jsou věci, které nám říkají, jak se máme chovat, či jak se mají chovat rozhodčí. Jsou situace, kdy je možné ohrožení hlavy, ale pan rozhodčí to nechal hrát. My jsme nebyli schopni přerušit hru,“ řekl Frťala. Další podezřelá situace nastala v první půli, kdy Jan Bořil nakopl Jaroslava Harušťáka. Opakované záběry toho příliš neodhalily a nezbývá tak než čekat na vyjádření Komise rozhodčích FAČR. PRVNÍ DOJEM: Dlouho slabá Slavia, ale Zafeiris roste. Co sporné situace? Video se připravuje ...

Z i O v plné síle Dvojice technických záložníků Christos Zafeiris a Oscar Dorley spolu odehrála minulou sezonu skoro celý podzim. Jejich zajímavou spolupráci následně rozsekla zimní pauza, Nor se zranil, přenechal místo Petru Ševčíkovi a následně se sám do náležité formy nevrátil. Na začátku sezony to zase vypadalo, že se o slovo přihlásí do záložní řady Filip Prebsl, ale nyní si Zafeiris opět jasně říká o místo po Oscarově boku. K poctivé defenzivní práci přidal i nadstavbu dopředu – v posledních ligových zápasech trefil dvakrát tyč, nyní skóroval. „Chce si pro míče chodit, má aktivitu, i když se týmu nedaří,“ chválil záložníka Trpišovský. Mladíkovi by mohlo pomoci i to, že Ševčík z formy vypadl. Hru často zpomaloval, nedaří se mu jeho kdysi skvělé centry. „Střídání bylo reakcí na výkony některých hráčů,“ naznačil Trpišovský. A tak se možná schyluje k tomu, že záloha O+Z bude zase základní stavebním kamenem sestavy. Radost Christose Zafeirise z vítězné branky do sítě Teplic • Foto ČTK / Vondrouš Roman

Ztracený defenzivní rekord Kdyby se slávisté podívali na rozpis prvních pěti zápasů a měli si tipnout, v jakém inkasují jediný gól, na domácí mač s Teplicemi by zřejmě neukázali. Po nulách na Slovácku či v Liberci ale obdivuhodná defenzivní šňůra končí. Zasloužil se o to Abdallah Gning, mimochodem zřejmě nejlepší a nejaktivnější hráč hostů. „Chtěli jsme Slavii zápas zkomplikovat. Říkali jsme si před zápasem, že chceme být první, kdo jí dá gól,“ mluvil o motivaci Zdenko Frťala. Mrzet to bude Antonína Kinského, který mířil za pátou ligovou nulou ve Slavii, ačkoliv před dorážkou Senegalce předvedl skvělý zákrok. Akci ale předcházely defenzivní nedorazy Ogbua a Ševčíka. Že by „sešívaní“ v prvních pěti utkáních neinkasovali, by se stalo pod Trpišovským poprvé a v novodobé historii podruhé. Sezonu vykopla Slavie pěti nulami naposledy pod Jaroslavem Šilhavým v sezoně 2017/18. Tento rekord ale nemá pozitivní konotaci, Pražané tehdy skončili v tabulce až druzí. Abdallah Gning poslal Teplice v Edenu do vedení • Foto ČTK / Vondrouš Roman

Pojistky zahodili Vedli 2:0, měli si dojít v klidu pro tři body. Jenže nestalo se, sparťané ve druhém poločase zahazovali velké šance a na konci po inkasované brance prožili nervy. Mezi neúspěšné střelce patřil i spolehlivý kanonýr Veljko Birmančevič, akce nedotáhl Victor Olatunji, podruhé se mohl prosadit i Indrit Tuci. „Měli jsme špatné řešení finálních situací. Samozřejmě si to tím komplikujeme, mohli jsme zápas dohrát ve větším poklidu. Mohlo se třeba jinak střídat. Je to stejné, jako když špatně bráníte,“ uznal kapitán David Pavelka. „Jsem rád, že si ty šance alespoň vytváříme. Kdybych tady brečel, že jsme se nedostali ani do šancí, tak by to bylo daleko horší, ale určitě je potřebujeme proměňovat,“ reagoval trenér Lars Friis. SESTŘIH: Jablonec - Sparta 1:2. Pátá výhra v řadě i strach o Birmančeviče Video se připravuje ...

3x Pavelka vs. Puškáč Jejich souboje byly jedním z hlavních motivů zápasu. Sparťanský kapitán David Pavelka tentokrát nastoupil ve středu stoperské trojice a potkával se v utkání s domácím Davidem Puškáčem. „Pušky je silný a dobrý hroťák, nedal mi to zadarmo,“ netajil sparťan. Projděme tři zásadní situace. V první půli zaváhal brankář Peter Vindahl, čehož využil Alexis Alégué, který přihrával Puškáčovi před otevřenou bránu. Útočník spadl a divil se, že se nepíská. „Srazili jsme se, myslel jsem si, že karta přijde,“ přiznal Pavelka. „Nohy mi cvakly k sobě,“ popsal Puškáč. „Jasná červená,“ byl rezolutní domácí trenér Luboš Kozel. Sudí Jan Machálek nepískal, VAR nezasáhl. Kontakt byl před vápnem, o penaltu nešlo, ale Jablonec měl mít přímý kop a situace rozhodně zaváněla červenou kartou. Při druhé akci se Puškáč dostal za Pavelku a spadl. Jablonecká lavička vybuchla, rozhodčí rychle reagoval: „Nic!“ Měl pravdu. Útočník filmoval. „Na to nejsem pyšný,“ nevykrucoval se po utkání. V 68. minutě se pak dostal přes tvrdý souboj s Pavelkou do úniku, nakonec přešel i přes Jaroslava Zeleného a perfektním lobem skóroval. Jenže gól nebyl uznán, Puškáč Zeleného stáhl. „Viděl jsem to, byl jsem klidný,“ řekl Pavelka. Rozhodčí po kontrole u VAR neuznal gól Davida Puškáče • Foto Michal Beranek / Sport