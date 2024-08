Halasíš? Tady máš kartu! Rada: Nic nemůžu říct. Hradec myslí na Samka

Premiéra stopera Tomáše Petráška v bíločerném se vyvedla náramně. Hradec vyhrál 1:0 trefou Ondřeje Mihálika ze závěru prvního poločasu. Vyjma debat o zákroku Petráška na Mešanoviče se odehrával běžný ligový duel. Ničím nevybočoval. Jediným ozvláštněním byl vysoce aktivní přístup hlavního rozhodčího Jana Všetečky k lavičkám obou týmů. Aktérům mimo prostor hřiště rozdal pět karet.

Trenér David Horejš, asistent Lukáš Vácha a sportovní ředitel Jiří Sabou (v zápise uvedený jako technický doprovod) byli za nemístné projevy potrestáni na straně Hradce. U hostů napomenutí schytali kouč Petr Rada a jeho pomocník Pavel Medynský.

„Já dostal kartu, že jsem řekl, že to byla ruka někde na půlce. Rozhodčí to vyhodnotil takhle, dal mi ji. Jestli jste to viděl, u lajny jsem skoro nebyl,“ reagoval trenér Dukly na dotaz redaktora deníku Sport.

Je pravdou, že Rada emocemi šetřil, často vysedával na lavičce. Mnohem víc byl vidět asistent Pavel Medynský. Hlavně ve chvíli, kdy se dožadoval pokutového kopu za kontakt Petráška s Murisem Mešanovičem. „Kartu pro Pavla si vyřeším, za lavičku zodpovídám já. Podle mě to nebylo vyhrocené, nakonec pět karet. Nevím, ani na hřišti jich tolik nebylo. Asi si to chtěl rozhodčí nějak zklidnit, ale jakým stylem. Člověk dnes nemůže říct pomalu slovo…,“ reagoval Rada.

Určitě by s ním souhlasil i David Horejš. Také on dostal v druhém poločase žluté napomenutí. Nelíbilo se mu posouzení krvavého faulu Jakuba Řezníčka na Petráška. „Petras má zlomenej nos a není ani žlutá karta? To mě namíchlo. Řeznu znám, pro ránu nejde daleko, hraje takhle, což je úplně v pohodě. Respektuju ho, mám ho rád, je to super kluk, ale tam byl prostě loket. Na druhou stranu, jsem trenér, mám řešit jiné věci, za to se omlouvám,“ smířlivě pravil.

Hradec tentokrát dohrál v jedenácti, což se v předchozích případech nestalo. S Mladou Boleslaví nedohrál Petr Juliš, v Ostravě zase Jakub Kučera. Od nově složené disciplinární komise schytali třízápasovou stopku. Přitom zákrok Juliše měl nejspíše pouze žluté parametry… Horejš ani jednoho nemohl využít v duelu s Duklou.

„Tři zápasy jsou příliš. Juliš být vyloučený neměl a dostane takový trest? Minule Kučera. Ano, respektuji, byla to červená karta, ale po absolutně nezaviněném střetu. A taky dostal tři zápasy. Ten kluk měl slzy v očích, ze začátku přípravy se zranil, vynechal začátek ligy, v součtu s trestem přijde o sedm zápasů… Přijde mi to hrozně moc. Nerozumím tomu,“ povzdechl si na přímý dotaz deníku Sport hradecký trenér.

Navzdory vyloučeným hráčům a zranění klíčových ofenzivních postav (Pilař, Čmelík) si „votroci“ užívají rekordní vstup do ligy. Jenže nikdy v historii se jim nepovedlo vyhrát první tři domácí zápasy sezony, vítěznou šňůru na v Malšovické Areně protáhli na pět, čímž dorovnali nejlepší zápis z ročníku 1993/94.

Hradec se nevzdal Samka

Ještě by rádi posílili ofenzivní formaci. Buď v záložní řadě, nebo po odchodu Daniela Vašulína na pozici číslo devět. Sportovní vedení Hradce Králové se ve svých úvahách stále nevzdalo mladého Daniela Samka, klubového odchovance a aktuálně hráče Lecce. Dvacetiletý šikula, co do Itálie odešel ze Slavie, se v přípravě zranil, přišel o kvarteto přípravných zápasů, o minulém víkendu v ligové generálce odehrál sedmadvacet minut proti Monopoli. Hradec o kreativního středopolaře dál stojí, ale momentálně naráží na neochotu Lecce, které v neděli vstoupilo do Serie A zápasem s Bergamem. Pokud by Samek zůstal trenérem Lukou Gottim i nadále málo využívaný, věci se mohou rychle změnit.