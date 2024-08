Sparta v tenzi, Ewerton jako Haraslín. Co Emilio, Solbakken a Holoubek?

Je to blízko, opravdu VELMI blízko. „Liga mistrů by pro Spartu byla obrovská věc. Cítím, že celý klub je teď v tenzi: úterý, úterý, úterý... Je tam cítit velké napětí a to je správně,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl: „Připadá mi, že by pro Spartu snad bylo lepší, kdyby s Malmö hráli venku 1:1, protože teď pokazit odvetu by bylo strašné,“ dodává Fejgl.