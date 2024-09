Kinský o zlém období i Slavii: Mám cíle. A není to vysedávání na lavičce

Bylo to velké téma. Chytá přece ve Slavii, k tomu velmi dobře, v lize dostal v šesti duelech jen jednu branku. Antonín Kinský byl na prahu první nominace do národního mužstva. Nakonec je však v uvozovkách jen se Lvíčaty, reprezentací do jedenadvaceti let, s níž bojuje o EURO.

Na premiéru samozřejmě myslel, ale pak si událost zhodnotil a přehodil v mysli do pozitivna. „Hodně o věcech uvažuju. Myslím, že díky tomu jsem se posunul,“ vypráví v hotelu Pyramida, kde mladící před duely v Litvě a Dánsku sídlí.

Ano, Kinský, ač teprve jedenadvacetiletý, má jasno. I proto na konci minulé sezony, kdy hostoval v Pardubicích, dal Slavii jasně najevo, že nechce prodloužit smlouvu, přes Jindřicha Staňka neviděl cestu do zápasové jedenáctky. Jenže… Explzeňský dravec se na EURO zranil, je po operaci ramene a bude chybět několik měsíců.

Z Kinského je jednička Slavie stejně jako jedenadvacítky. „Čekají nás těžké zápasy. Vím, že je to takové klišé, ale v našich silách je soupeře zvládnout. Kvůli špatnému začátku kvalifikace musíme uspět, když to nezvládneme, jdeme ven, jsme pod tlakem,“ ví.

Ale na ten jste teď ze Slavie zvyklý, ne?

„Doteď jsem nebyl v takové pozici, ale uvědomil jsem si, že když má člověk dobré nastavení, chodí do zápasů stejně ve třetí, druhé i první lize. Pamatuju si, jak jsem to měl v hlavě ve Vyškově i Pardubicích. Vyvíjím se, měním, ale pořád se soustředím na sebe. Je jedno, jestli je tam pět set, tisíc nebo dvacet tisíc lidí. Naopak, díky nim se dokážu jednoduše koncentrovat, drží vás to v pozornosti.“

Jenže ve Slavii musíte pořád vyhrávat.

„Je to sice tak, ale ve Vyškově jsme hráli jednu sezonu o záchranu, druhou o postup, v Pardubicích o záchranu. Body potřebujete neustále. Rozdíl je jen v počtu zákroků, tam jsem jich měl víc.“

Je složitější, když na vás Eden spoléhá, že zastavíte tu jednu šanci?

„Záleží na koncentraci, člověk nesmí polevit. A nemůže myslet na to, že dostane gól. To se může stát, když útočník vyřeší situaci dobře. Když si dáte do hlavy, že gól nedostanete, dostanete ho tím spíš. Jste svázaný, ne uvolněný. Kolikrát to neovlivníte, ale je prostě nutné dělat dobrá rozhodnutí.“

Udělal jste dobré rozhodnutí, když jste dal jasně najevo, že nemíníte ve Slavii prodloužit smlouvu?