Vypadá jako Rambo a ctí samuraje Procházku. Laťka je vysoko, říká West

Vzít mančaft po dlouhodobě úspěšném Martinu Svědíkovi, to chce kuráž. Roman West ji v létě měl a zatím mu jde práce od ruky. Slovácko na podzim překvapuje, bere favoritům body, nedostává góly a nehraje na spodku Chance ligy, jak kdekdo čekal. „Bylo by to těžké pro každého. A čím větší by měl ten trenér renomé a jméno, tím by to měl horší,“ tvrdí kouč aktuálně sedmého celku tabulky v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz.