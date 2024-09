Wiesner o LM a zlobě fanoušků: Někdy mě to semele. Pomohl i mentální kouč

Dokáže být ostrý až přes míru, zarputilý, podle některých fans soupeřů zákeřný. Ale taky kreativní, rychlý, nápaditý, poměrně produktivní. Ostatně bez toho by na Letné nekopal… Občas zaváhá v defenzivě, čímž dráždí osazenstvo tribun. Tomáš Wiesner ví, že není stoprocentním favoritem všech sparťanů. Jenže má cíl, investuje do sebe, přidává si i mimo dění v tréninkovém centru na Strahově, spolupracuje s mentálním koučem. „Poslední dva roky za to dostávám odměnu,“ připomene tituly, double a především úspěch vpravdě historický – průnik do Ligy mistrů po nekonečných devatenácti letech.

Se Spartou jste postoupili do NEJ soutěže. Jste u vytržení?

„Je to prostě masakr.“

Jste aktuálně viditelnější součástí úspěchu, dostáváte možnosti na trávníku. Je to pro vás zásadní?

„Člověk chce hrát ty největší zápasy, kdy se může předvést. Velké očekávání, plný stadion, v tu chvíli se ukáže, jestli na to mám, nebo ne.“

Před rokem jste klíčový krok nezvládli, letos ano. Je Sparta dál?

„Je hrozně moc aspektů, malých detailů, v kterých jsme se posunuli. Třeba zkušenost. Potkali jsme Liverpool, Galatasaray a další týmy. Vloni jsme vypadli s Kodaní, i když jsme byli lepší – člověk si to pamatuje a už to nechce zažít znovu.“

Změnila se Sparta pod novým trenérem?

„Je to trochu otázka taktických věcí. Lars Friis má na starosti útočnou fázi, Brian Priske se staral o obrannou. Brian byl pro nás trochu víc takový táta, Lars je obrovskej profesionál. Jede si pořád to svoje a podle mě si to jede fantasticky.“

Jaký je v osobním kontaktu?

„Řekl bych, že přesně vycítí a ví, jak se má chovat, jak kdo z nás reaguje. Někdy je potřeba zvýšit hlas, jindy udržet chladnou hlavu. On pořád chodí mezi nás, bere si nás jednotlivě nebo po skupinkách. Baví se s námi i o jiných věcech, než je fotbal, což je pro mě super.“

Co platí na vás?

„Doma, nebo na fotbale?“ (směje se)

V obou případech.

„Z pohledu trenérů na mě z větší části platí bič. Když si mažeme med kolem pusy, není to moc moje gusto, stránka, kterou bych úplně vyhledával. Lars to dokáže poznat, podle toho se ke mně choval, když se mi nedařilo.“

Kdyby vás trenér hladil, polevíte?

„To si nemyslím, ale bič na mě platil vždycky líp. A to i doma. Když hodnotím sám sebe, nehledám pozitivní stránky, spíš se snažím objevit ty negativní a dělat na nich.“

Negativní – možná spíše nepříjemné – je vaše postavení u některých, a to i sparťanských příznivců. Vyčítají vám nedorazy v defenzivě. Jak jejich postoje vnímáte?

„Vím o něm moc dobře. Názor nikomu neberu, jsem zastáncem toho, že člověk si získá fanoušky tím, jak se projevuje na hřišti. To je moje filozofie, pohled na tuhle věc. Snažím se předvést co nejlepší výkon, někomu se to líbí a někomu ne. Nikdo to nemá jednosměrné.“

Semlelo vás to někdy?