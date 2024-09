Skalák je v béčku Dynama, řeší se drahý kontrakt. Teď na řadě Ondrášek?

V budějovickém Dynamu pokračuje „čistka“ zkušených hráčů s nejdražšími kontrakty v klubu. Do třetiligové rezervy byl přeřazený jeden z lídrů kabiny Jiří Skalák (32), v sobotu naskočil na závěrečnou minutu proti Vltavínu. Někdejší reprezentant s platnou smlouvou do konce sezony celou záležitost komentovat nechce, klub přeřazení do béčka oficiálně komunikuje tréninkovým mankem po zranění. Důvody mají být i ekonomické, klub chce ušetřit na jeho platu.