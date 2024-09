Pražák do Sigmy? WOW, ale zároveň otazníky. Nové info o prodeji Olomouce

Jedno z největších byznysových jmen v Česku a olomoucká Sigma. Karel Pražák prostřednictvím investiční skupiny Kaprain projevil zájem o tradiční hanácký klub a zařadil se tak po bok americké společnosti Blue Crow, která taky usiluje o koupi Olomouce. Proč je Sigma atraktivní pro investory a mají vůbec současní majitelé ambici klub prodat? Jaké by byly cíle Karla Pražáka - a není to s miliardářovým zájmem trochu chladnější, než by se mohlo zdát?