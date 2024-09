Hyský se po porážce zlobil na sudího: Chystal si nás, všichni to cítili

Mezi nezapomenutelné výkony podzimu v Chance Lize se (bohužel) zařadí představení hlavního arbitra Jana Petříka v utkání Slovácko-Karviná (2:1). Rozdal devět žlutých a dvě červené karty. Trpkost cítili hlavně hosté. „Zdálo se mi, že rozhodčí začal cíleně trestat naše hráče,“ prohlásil na rovinu kouč Martin Hyský. „Chystal si nás na to, aby nám dal druhou žlutou kartu a tím poslal zápas do stejného počtu hráčů. To se samozřejmě stalo,“ dodal.

První červenou vytasil Petřík až po intervenci VAR, který mu poradil, ať se podívá na zákrok Stanislava Hofmanna na stojnou nohu Filipa Vechety. S útočníkem to nevypadalo dobře, ovšem nakonec překonal bolest a po ošetření pokračoval ve hře. Na rozdíl od „pachatele“. „Moc dlouho jsem tam nebyl,“ pousmál se smutně Hofmann, autor hlavičky po rohu a nacvičeném signálu na 1:0.

Zapřísahal se, že nedávného parťáka z kabiny tak ostře faulovat nechtěl. „Špatně jsem si zpracovat balon, což byla moje chyba. Pak jsme šli oba do šprajcu a já jsem ho protlačil. Noha nějak pokračuje, je těžké v souboji nějak zabrzdit. Trefil jsem ho někam nad kotník. Cítil jsem, že jsem mu škrtnul holeň. Samozřejmě to nebylo nijak cílené, chtěné. Vechy mi to ukazoval, nemá tam moc velký šrám. Pokračoval dál, takže to nic hrozného nebylo,“ líčil po bitvě.

Přímo na hřišti se kapitán Slovácka mladému Vechetovi neomluvil. Stál opodál a čekal na konečný verdikt rozhodčího. K vyjasnění události došlo až později v kabině, kam útočník zavítal. „Viděl jsem, že něco na noze má, tak jsem se mu omluvil,“ popsal zkušený stoper, jenž bude týmu kvůli trestu citelně scházet.

V nastaveném čase první půle pak sudí „vylil“ stopera hostů Jaroslava Svozila, jemuž nejprve udělil nesmyslně žlutou kartu a pak (už oprávněně) druhou za lehké zatažení za trenky Michala Trávníka. „Je to samozřejmě naše vina, protože jsme nebyli dostatečně disciplinovaní. S tou situací jsme se nesrovnali, i když to cítili všichni hráči na hřišti. Ale ta první žlutá pro Jardu byla naprosto nespravedlivá, přísná,“ shrnul.

Přes porážku, po středečním vyřazení s Kroměříží v MOL Cupu druhou v řadě, byl Hyský ke svým svěřencům tentokrát pozitivní. „Mužstvo bych chtěl pochválit, splnilo herní plán. V celém zápase jsme byli lepší a nebezpečnější. Ani za stavu 0:2 jsme to nezabalili. Hráčům jsem poděkoval. Je na čem stavět, té cestě věřím. Trápí nás finální fáze, ale když budeme takto pokračovat, přijdou i výsledky,“ doufal po neúspěchu, který v závěru mírnil skvělou hlavičkou střídající útočník Vinícius. „Mám radost za něj, že se trefil,“ doplnil.

Na suchu zůstal naopak Filip Vecheta, odchovanec Slovácka. Pro něj to byl extra vypjatý duel a poté, co se na něm vyfauloval Hofmann, čelil při každém doteku s míčem pískotu pár jedinců z domácího kotle. „V presinku byl ostrý a červená za mě jasná,“ vyjádřil se Hyský k prvnímu vyloučení. Útočníka po návratu „domů“ ocenil. „Určitě to pro něj bylo emotivní, dlouho tady hrál. Za mě to zvládl dobře psychicky i herně. Byl cítit, uhrál důležité souboje.“