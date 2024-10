Hodní a křehcí kluci z Liberce: kádr Slovanu si o facku v derby sám říkal

Derby „S“? Ano, to je vždycky hlavní tahák ligového kola. Tentokrát ale poutalo nebývalou pozornost i derby podještědské. „Já jsem vlastně celé utkání žasnul nad tím, jak mladí kluci Slovanu nedostupují, jak nejsou agresivní v soubojích – jako by nedokázali pochopit důležitost toho zápasu,“ vrací se k výprasku Liberce 0:5 v bonusové části podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Bartoloměj Černík: „Radoslav Kováč přitom už v minulých týdnech říkal, že jsou příliš křehcí. Myslím, že nejvíc vypovídající je to, že na pozápasovou tiskovku dorazil z hráčů Jan Mikula, který neodehrál ani minutu,“ dodává. „To v lize teda nepamatuju,“ kroutí hlavou Černíkův kolega Radek Špryňar.