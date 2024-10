Přestup Birmančeviče do zahraničí? Už je nejvyšší čas, říká expert Ruman

Z EURO se připojil ke kempu Sparty a od prvního kola začal pravidelně nastupovat i v klubu. Minutáž Veljku Birmančevičovi rapidně roste, ale dle trenéra a experta deníku Sport Petra Rumana není únava hlavní faktor, proč šla Srbova výkonnost dolů. „Až moc chce, až moc se do toho zakousl a to ho teď sráží,“ zamýšlí se. Roli mohou hrát i ambice na přestup.

Když srovnáte Birmančeviče z minulé a z probíhající sezony, vidíte velký rozdíl?

„Jeden tam je. Minulý rok byl stále neokoukaný, soupeři si ho teď už víc načetli, dávají si na něj pozor. O to těžší to teď má. Je jednodušší si nějaký status vydobýt, než ho potom obhájit. Jde o to, aby to správně uchopil v hlavě a dále potvrzoval výkony z minulé sezony.“

Z osmnácti zápasů nenastoupil jen čtyřikrát v základní sestavě, do toho měl dvě utkání za reprezentaci. Hraje roli únava?

„Může to být jeden z důvodů, ale já bych menší nasazení nebral jako výhodu. Jsem přesvědčený, že zrovna on je kluk, který raději hraje. Zápasový rytmus středa–sobota je příjemnější než týden bez zápasu. Jsou to ale samozřejmě starty v Lize mistrů, utkání jsou na vyšší intenzitě. Je třeba hlídat, jak si s tím jeho tělo poradí. Věřím ale tomu, že ve Spartě jsou hráči pod dobrým dohledem, aby se nezranili nebo mentálně nevyčerpali. To by bylo naprosto fatální.“