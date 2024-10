Mistrovské tahy dvojice Pelta a Kozel. Jablonec šlape, jaké změny pomohly?

Měli koukat svému rivalovi s odstupem na záda, tak alespoň prezentovali vyhlídky Jablonce v sousedním Liberci. Ale opak je pravdou. Po třech letech ve skupině o záchranu hráči v zelených dresech opět sní o top umístění. Co se pod trenérem Lubošem Kozlem změnilo? „Zvedlo se to do větší profesionality,“ myslí si obránce Jakub Martinec. Celkově ale duo Pelta–Kozel provedlo k návratu mezi elitní šestku několik povedených tahů.