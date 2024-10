Kováč o ambicích: Naběhli jsme si. Na jaře se zlepšíme, snad u toho budu

Musel zvednout mužstvo po strašlivém propadu v derby s Jabloncem. Trenér Liberce proto na Letné, kde odehrál velké zápasy, zvolil staženější blok než v jiných utkáních. K bodům to nakonec nevedlo, Sparta vyhrála 2:1, přesto Slovan rozhodně ukázal progres oproti minulému kolu. „Sahali jsme po bodu, který by byl krásný. Jsem rád, jak jsme zareagovali na Jablonec,“ vykládal Radoslav Kováč.

Prožili jste složité dny po debaklu? Videa bylo prý hodně.

„Videa samozřejmě byla, ale spíš jsme se snažili jít do pozitivna, soustředit se na Spartu. Odjelo nám deset hráčů na nároďáky, ale Jablonec byl pro nás velká rána, těch čtrnáct dnů bylo těžkých, ani se o tom už nechci bavit. Všechno jsme si vyříkali, lidi byli zklamaní, potřebujeme získat důvěru zpátky. Derby bylo po druhém gólu strašně těžko koučovatelné, viděl jsem na klucích strach, takovou mlhu, ale prostě se to stalo a je to za námi.“

Lze to tak jednoduše přeskočit?

„Teď jsme prohráli druhý zápas po sobě. Jak jsem říkal, těch čtrnáct dnů bylo opravdu těžkých, ale je to fotbal, musíme být silní. Máme mladý tým, hodně jsme s kluky mluvili individuálně. Myslím, že výkon byl lepší.“

Pomohl mu i návrat kapitána Jana Mikuly?

„Miky hrál skvěle, myslím, že to byl náš nejlepší hráč. Organizoval defenzivu, byl pevný v soubojích. Už jsem řekl po Jablonci, že si dávám za vinu, že jsem ho nepostavil, neudělal jsem to, nevyhodnotil jsem si to dobře. Miky ví, co je derby, měli jsme nějaký taktický záměr, ale byla to chyba. Už jsem to řekl a říkám to znovu, je to pro mě ponaučení.“

Po jedenácti kolech máte dvanáct bodů. Neměli jste být dál?

„Samozřejmě, trošku jsme si naběhli, chtěli jsme gamble. Majitel něco řekl, má na to právo, já to respektuju. V českém fotbalovém prostředí na něj byly hejty, ale on je zvládne, je to velmi chytrej chlap. Dělá maximum. Myslím, že jsme se v některých věcech poučili. Ale jak jsem několikrát říkal, máme jedenáct nových hráčů. Možná jsme to podcenili, možná ne, hledáme tu personalitu, aby se nám tým zvedl, i když je v nekomfortní zóně.“

Je to složité?

„Když to vezmu, tak nejstarší jsou Hlavatý s Tuptou, je jim pětadvacet. Samozřejmě, je tam Miky, jenže to je skvělý lídr na hřišti, ale v kabině to není tak, že by to úplně zvedl. Takže jsem plus minus čekal, jak na tom budeme, i když si myslím, že jsme měli mít o čtyři až pět bodů víc. Je to nahoru, dolů, jednoznačně vlnitý, protože přišel propad s Jabloncem. I pro mě to byla velká rána, vůbec jsem s ní nepočítal, že se může stát. Ono to tomu vlastně až do prvního gólu nenasvědčovalo. Přesto vím, že má mužstvo velký potenciál.“

Čím ho probudíte?

„Víme, kde nás tlačí bota. Budeme pracovat, teď půjdeme opravdu zápas od zápasu, příští týden nás čeká Slovácko. Uděláme do zimy co nejvíce bodů, aby nám to neuskočilo. Po přestávce budeme lepší, to vám garantuju. Snad u toho budu.“

Pročt jste si tak jistý?

„Známe to z Pardubic, máme to vyzkoušené. Mladí hráči si v zimě odpočinou, dostanou do sebe věci, které po nich chceme, a pak se neskutečně zlepší. Slovácko je teď jediný cíl, který máme.“