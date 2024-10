Kristek ven! Konflikt s fanoušky Dynama, náměstek řeší podporu města

Dynamo odehrálo v sobotu smolný zápas. Dvě branky od Hradce inkasoval tým v nastavení poločasů, vytvořil si řadu šancí, soupeře přestřílel. Jenže výsledek snažení je nulový – prohra 0:2 znamená další ránu pro tým, který je v lize s jediným bodem poslední.

„Veliké zklamání jako vždycky, těžko se mi hledají slova. Sehráli jsme velice dobré utkání, první poločas jsme měli absolutně pod kontrolou. Je to neskutečně frustrující, mančaft si nezasloužil prohrát,“ soukal ze sebe na tiskové konferenci zklamaný trenér Dynama František Straka, který od svého nástupu k týmu získal jediný bod.

Víc než výsledek se po sobotě řeší dění mimo hřiště. Během zápasu někteří fanoušci vyvolávali jméno ředitele klubu Emila Kristka, na něhož padá zloba za současný stav týmu. „Kristek ven,“ ozývalo se často. Někteří z členů jihočeského kotle, kteří protestovali proti bossovi Dynama, byli ze zápasu dokonce ochrankou vyvedeni, mezi fanoušky se skloňuje bojkot dalších domácích zápasů.

„Zloba je spíš na to, že proběhl určitý konflikt mezi ochrankou a fanoušky. Všichni jsme to vnímali, mrzí mě to. Emil mě oslovil, oba neseme za klub odpovědnost. Emil za finanční stránku, já za tu sportovní. Představovali jsme si to úplně jinak. Dokud je tady Emil, jsem tady i já, jedeme dál,“ vyjádřil se Straka k dění na stadionu.

Jihočeský kouč šel po utkání ke členům tvrdého jádra příznivců, se kterými si vyříkával další ztrátu. „Situace je velice nepříjemná. Je hezké, že máme herní progres, ale jsme na tom výsledkově špatně, mrzí nás to. Vařím z vody, jakou tady mám. Dokážu se vcítit do fanoušků, vyrůstal jsem tady, jsem rodák, vím, co pro kluky z kotle znamená Dynamo, stejně tak i pro mě. Dokud tady je Franta Straka, nic se vzdávat nebude, to jsem říkal i klukům v kabině,“ zdůraznil zkušený trenér.

Situace v klubu je velmi napjatá, k dění v organizaci se dokonce vyjadřují i jihočeští politici. Na sociální síti Facebook si postěžoval i náměstek budějovické primátorky Petr Maroš (ODS):

Pod zveřejněným statusem probíhá diskuze, co s klubem dál. Mnozí zdůrazňují, že důležitá ze strany města a regionu je především podpora mládeže a jihočeské akademie, která funguje v areálu Složiště. Zmiňuje se nutnost oprav hracích ploch i zhoršující se stav celého zázemí.

Dynamo prochází složitým obdobím, už za minulého majitele Vladimíra Koubka klub bojoval s nedostatkem financí, hráči dlouhé měsíce čekali na výplaty. „Je taky důležité, aby si lidé uvědomili situaci, kdy to tady Emil přebíral. Jsem rád, že teď nikomu nic v kabině nedlužíme, můžeme být v pohodě, i když jsou určité věci, co se ještě musí poplatit, ale to by vám odpověděl Emil,“ zmínil Straka po jedenácté prohře Dynama v rozjeté sezoně.