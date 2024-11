Slovan by měl v Česku na titul, tipují slovenští fanoušci. Haraslín je top

Za federální éry spolu české a slovenské celky sváděly tuhé boje. Dnes už v rámci ligové soutěže na souboj Sparty a Slovanu Bratislava nedojde, i když tu a tam se objeví myšlenky na obnovení společné ligy. V roce 2010 proběhlo jednání mezi oběma federacemi a projektem se dokonce zabývala UEFA. Jak by byl konkurenceschopný slovenský hegemon Slovan Bratislava proti českým týmům, na to jsme se zeptali přímo fanoušků v metropoli našich východních sousedů. A padaly odvážné tipy.

„Slovan by vyhrál titul, je potřeba být odvážný,“ hlásil jeden z podporovatelů bratislavského multišampiona před Tehelným Polem. Ostatní byli střízlivější. „Okolo pátého, šestého místa, lepší průměr,“ znělo častěji. „Dotíral by na top trojku, Spartě, Slavii a Plzni by se vyrovnal,“ znělo dále.

Slovenští fotbaloví příznivci se shodli na tom, že česká Chance Liga má rozhodně vyšší úroveň, za to pyšnější byli na svou reprezentaci, kterou považují za lehce lepší. „Vám nevyšlo mistrovství Evropy, ale to se může zase brzy otočit,“ povídal mladík oblečený do mikiny s klubovými symboly Slovanu. „Je to fifty-fifty,“ reagoval starší pán.

Na čem panovala jasná shoda, to byl přínos Lukáše Haraslína. Podle fans jde jasně o největší slovenskou hvězdu v české nejvyšší soutěži, byť za řekou Moravou sledují i výkony Ivana Schranze ze Slavia a někteří fajnšmekři mají přehled o brankářích Ludhovi a Frühwaldovi z Teplic, respektive Bohemians.

Slováci neopomněli ani úspěšné Čechy působící v tamní lize, přestože nějakou chvilku trvalo, než si na některé z českých opor vzpomněli. „Dobrý byl Jakub Mareš a Jirko Kladrubský,“ vzpomněl si jeden z kotelníků. „Zmrhal!“ křičel další.

V čem si byli slovenští fanoušci jistí, to byly stadiony. Ostatně i boss Slovanu Ivan Kmotrík mladší v létě tvrdil, že co do infrastruktury se českým klubům mohou vyrovnat. „V Česku má Slavia nejhezčí, Sparta by ale potřebovala lepší, aby i v hlavním městě byl pěkný stadion. Novému stadionu Slovanu se nedá konkurovat,“ dozvěděli jsme s tím, že fanouškům neunikla výstavba nová arény v Hradci Králové, kterou rovněž ocenili.