Trojzubec? Teď vládne ten z Baníku. Reklama na Eden, Vorel do branky?

To slovo dříve charakterizovalo ofenzivní dominanci Sparty: trojzubec. „Ale teď? V Mladé Boleslavi skoro nulová hrozba dopředu, domácí byli v závěru utkání týmem, který to chtěl víc,“ hodnotí v podcastu Liga naruby další ztrátu mistra redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Pavel Šťastný. „Lepší trojzubec je teď v Ostravě: Šín, Prekop, Ewerton, to je prostě paráda. Baníček dával krásné góly,“ říká Michal Koštuřík, který sledoval výhru aktuálně třetího týmu ligy nad slabou Duklou.