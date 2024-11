Čupr přiznal chybu Sparty: Měli jsme kádr okysličit. O Friisovi i „kauze“

Video se připravuje ... Toto video je součástí balíčku PREMIUM. Odemkněte si exkluzivní obsah a videa! Koupit Už mám předplatné. Přihlásit se V létě odešli trenér Brian Priske, kapitán Ladislav Krejčí a nakonec také útočná jednička Jan Kuchta. Přesto další výrazné změny v kádru Sparty se po zisku double nekonaly. „Teď často přemýšlím, jestli jsme do toho neměli víc říznout,“ přiznal Tomáš Rosický, sportovní ředitel klubu, v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz. Což nyní potvrdil jeho kolega František Čupr, výkonný místopředseda představenstva. „Myslím, že jsme udělali chybu,“ řekl v podcastu Sparťanské noviny. Co dalšího komentoval?

Propad začal s Olomoucí „Používali jsme rétoriku, že postup do Ligy mistrů je ultimátní cíl. Teď to vypadá tak, že jsme zažili úspěch, postoupili jsme do té soutěže a máme odpracováno. Snažíme se vrátit na zem. Že jsme spadli do krize, je shoda několika okolností. Ano, hráči mají v hlavách, že jsme v Lize mistrů. Druhý faktor je, že ze základní sestavy vypadla spousta hráčů. Hráči z lavičky mají být neustále připravení, cítit, že může přijít šance. Ale v tuto chvíli se to nestalo. Propad začal od zápasu s Olomoucí, kdy jsme dominovali v prvním poločase a nebyli schopni přidat druhý, třetí gól. Hráli jsme bohorovně a zápas se otočil. To se opakuje. Ztratili jsme sebedůvěru, nedotknutelnost. Musíme pracovat na tom, abychom ji získali zpět.“

Reakce po prohře s Baníkem „Když jsem v posledních měsících nebo letech přicházel do kabiny, vždy to bylo spojeno s motivací, finančním nebo nefinančním bonusem. Tentokrát jsem byl rozezlen z toho, jak k tomu hráči v tuto chvíli přistupují. My jsme se snažili udělat maximum pro to, aby měli veškerý komfort, aby odměny za postup do Ligy mistrů byly nadstandardní, ale bohužel se nám to teď nevrací. K hráčům jsem měl proslov, aby se vrátili na zem. Nehrajeme jen Ligu mistrů, náš cíl je vyhrát každý zápas, který máme před sebou.“

O kauze Birmančevič „Tohle je pseudokauza, mediální kauza, ke které se vyjadřuje každý, co si něco přečte v novinách. V neděli po zápase s Baníkem jsem seděl hodinou s Birmou v kanceláři. Byli tam i Tomášové Sivok a Rosický. Vykládali jsme si a Birma říkal, že nemá žádný problém, že chce hrát a pokračovat ve Spartě. Tohle je rozmázlá kauza. Už ve čtvrtek jsem dostal do mobilu zprávu, že Birma je zraněný a na čtyři až šest týdnů mimo. Definitivně nejde o problém v kabině. V neděli se hráči zavřeli do posilovny a vyříkávali si, co je špatně. To mi přijde přirozené a normální, že na sebe zvednete hlas. Obzvlášť v době, když se vám nedaří. Ale není to tak, že by někdo hledal etnické nebo národnostní příčiny.“

Panák jako kapitán „Víme, že Filip je klidnější, než byl Láďa (Krejčí). To jednoznačně. Je klidnější kapitán, nezvedá hlas tak silně. Na druhou stranu všichni vnímají, co má Filip za sebou, jak dlouho ve Spartě je. Kapitán je správný, navíc má k ruce další hráče, kteří jsou ve Spartě déle nebo mají v sobě lídrovství jako Qazim (Laci) nebo Pavlas (Pavelka). Filip v tom není sám. A pravda je, že jeho projev bude vždycky klidnější."

Friis má důvěru „Za mě je Lars skvělý trenér a rozhodně si zaslouží důvěru. Je ve Spartě skoro celé dva poslední roky a nedávné úspěchy jdou do značné míry za ním, protože byl ve dvojici s Brianem (Priskem). Stejně jako Christian (Clarup – vedoucí fyzické přípravy). Oni ukázali, že to jde, že dokážou týmu vtisknout herní systém a umí hráče připravit na zápas. Doteď to šlo. Teď se bohužel pár zápasů nepovedlo. Ale je potřeba o to víc pracovat, neustále situaci řešit, hráče motivovat a vymýšlet herní strategie, které by týmu vyhovovaly. To realizační tým dělá. Když by krize pokračovala další měsíce, jako klub k tomu musíme přistoupit. Ale ne teď, teď není ideální doba.“