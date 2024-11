Liga očima fanoušků: kolotoč zdarma, evropská špička. A Friise propustit

Video se připravuje ... Základní část Chance Ligy má za sebou 15. kolo, z nichž bylo odehráno jen 14. Slavia si užila „zápas roku“ proti Karviné a drží pohodlné vedení v tabulce. Naopak Sparta prožila další kritický týden, kdy prohrála v Lize mistrů s Brestem a poté pouze remizovala v Mladé Boleslavi. Daří se Plzni i Baníku, naopak Bohemians tápou. Projděte si tradiční rubriku deníku Sport a webu iSport.cz - Liga očima fanoušků.

AC Sparta Praha Rosický do Arsenalu, Friise propustit Po nechutném předkrmu s Brestem, zejména s četnými pochybeními Vindahla a chybami Vitíka i Panáka, jsme dopili kalich hořkosti do dna v Boleslavi. Nejen, že se nekonalo vítězství, ale body jsme zbytečně ztratili v samotném závěru. Že Králik umí skákat, jsme věděli, nebo měli vědět. Stopeři, z nichž nejlepší byl Cobbaut, závěr nezvládli. Ross do základu nepatří, to vidí i největší laik. Záloha, tentokrát neviditelná i kvůli husté mlze, je mimo provoz. Laci, jinak bojovník k pohledání, netrefí branku ani ve snu. Útok slepený z hráčů, kteří mají obě nohy zdravé, opravdu soupeře neděsí. Cestu výhradně zahraničních akvizic hodnotím jako chybnou. Utracené stovky milionů jsou nenávratně pryč. Nebo je snad ve smlouvách těchto nepřesvědčivých posil klauzule, že mohou být přeřazeni do B-týmu či být posláni na hostování do Budějovic? Určitě by se nám víc hodili Sejk, Ševínský, Vydra a další sparťanští hráči. Navrhuji uvolnit pana Rosického do Arsenalu a Friise ihned odvolat, aby měl nový trenér již možnost vést zimní přípravu. Jinak ostrouháme. Miloš Kolář. 73 let, fotbalový důchodce SESTŘIH: Mladá Boleslav – Sparta 2:2. Trápení Letenských trvá, výhru vzal Králik Video se připravuje ...

SK Slavia Praha I na tribunách hrajeme evropskou špičku Slavia i další týden pokračovala ve velmi dobrých výkonech, na které fanoušek může být hrdý. V „zápase roku“ proti Karviné se k tomu přidaly i tribuny, dechberoucí celostadionové choreo ukázalo, že i na tomto poli je Slavia vysoko nad domácí konkurencí a hraje evropskou špičku. Na ligovou tabulku je v necelé polovině základní části opravdu příjemný pohled, závěr podzimu ale přinese těžkou sérii utkání. „Sešívaní“ odehrají do Vánoc už jen jediný domácí ligový zápas, ven pojedou hned čtyřikrát. Pokud by i po této sérii měli osmibodový náskok, šance na titul by se zase významně zvýšila. Venkovní ligové duely naštěstí proloží dva domácí zápasy v Evropské lize. Tam je nutné bodově zabrat a chvályhodné výkony konečně korunovat bodovými zisky. Slavia potřebuje dvě výhry k postupu, v každém ze čtyř zbývajících zápasů bude favoritem, takže nepostup by byl zbytečnou kaňkou na jinak nadmíru povedeném podzimu. Ondřej Kreml. 41 let, vědecký pracovník Podívejte se na slávistické choreo na začátku zápasu s Karvinou Video se připravuje ...

FC Viktoria Plzeň Před Vydrou smekám klobouček! Tak za sebou zase máme týden, ve kterém se vše dařilo. Sparťani ztrácejí na všech frontách a do naší kapsičky spadly dvě výhry. Hlavně ta čtvrteční byla vybojovaná, umlácená, šťastná. Zase si řekneme: Historie se neptá. V Evropské lize jsme na tom zatím lépe než opěvování slávisti. A to je co říct. Španělé hráli fakt bugr, ale narazili. V neděli Klokani. Dávno už nehrajou jenom nakopávanou, ale fotbal. U nás si ovšem neškrtli, a to nám dvě branky sebral pan VAR. Ale hlavně ten Vydra! Teda to, co ukázal při svém gólu, klobouček smekám. Fakt paráda. Nespadnul, ustál to a dal parádní branku. A „šulín“ Vašulín už ukazuje, proč jsme ho kupovali. Jo, jo, ten týden se mi líbil. Jak z hlediska výsledků, tak především toho, jak všichni makali. A protože rudí přicházejí o body, jsme druzí. Druzí! Senzace! Fanouškům soupeře dík za pěkné choreo, palec nahoru. Čest královně Viktorce, celý VAR ať vezme čert do nejhlubšího pekla! Kovi. 56 let, koordinátor distribuce SESTŘIH: Plzeň – Bohemians 2:0. Viktoria si upevnila druhé místo, skórovali Vydra a Vašulín Video se připravuje ...

FC Baník Ostrava Tenisový kanár pro plukovníka Radu Po výhře na Spartě a před reprezentační přestávkou Baník určitě nechtěl podcenit přípravu ani na další tým z hlavního města Duklu. A k radosti necelých devíti tisícovek fanoušků to bylo vidět i na hřišti. Dominoval od začátku až do konce, předváděl nápadité akce a střílel krásné góly. Jako vynikající tah se ukazuje příchod Dana Holzera, který hraje v obrovské formě a na levé straně si perfektně rozumí s Ewertonem, o kterém snad ani nemá cenu cokoli psát. Jen si přát, aby v Baníku zůstal co nejdéle. Chválit bychom mohli stejně jako po Spartě celý tým, přesto zmíním ještě jedno jméno a tím je Emmanuel Uchenna. Je až neuvěřitelné, jak suverénně na hřišti působí, a stává se tak velmi důležitým členem sestavy. Zasloužené třetí místo Baníku je odměnou za poslední skvělé výkony a nezbývá než věřit, že nastavenou laťku dokážeme udržet během celé sezony. Závěrem bych chtěl také pogratulovat našim čerstvým reprezentantům – Matěji Šínovi a Jirkovi Boulovi. Václav Dohnal. 33 let, projektant SESTŘIH: Baník - Dukla 6:0. Demolice v Ostravě, řádili Ewerton a Prekop Video se připravuje ...