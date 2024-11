Slavia platí za výročí: pokuta 350 tisíc, disciplinárka chválila i kárala

Předseda disciplinární komise Jiří Matzner vysvětluje. „Komise by v první řadě ráda vyzdvihla a pochválila celostadionové choreo příznivců Slavie z utkání s Karvinou, jehož finálovou podobu lze bez ostychu označit za unikátní a výjimečný počin, který sklidil obdiv nejenom na tuzemské scéně. Komise by samozřejmě ráda zůstala pouze u této pochvaly, jenže dění v ochozech po závěrečném hvizdu jí to neumožňuje. Masivní použití vystřelovací pyrotechniky, která reálně ohrozila bezpečnost a zdraví lidí na tribunách i aktérů utkání na hrací ploše, považujeme za naprosto nepřijatelné.“

Není akceptovatelné, aby si hráči museli chránit zdraví

Slavii podle komise neomlouvá, že šlo o pyrotechniku použitou po utkání. „Ač se jednalo o dění po utkání, není akceptovatelné, aby hráči, kteří jdou poděkovat vlastním příznivcům za skvělou podporu, museli chránit své zdraví útěkem před všude létající pyrotechnikou. Nechceme si ani domýšlet, co by navíc mohlo nastat, pokud by některý z vystřelovacích tubusů byl vadný a explodoval přímo mezi stovkami lidí. I přes to, že fanoušci Slavie byli v této sezoně již jednou upozorněni, že podobně masivní a rizikové použití pyrotechniky nebude tolerováno a přijde po něm trest, rozhodli se tuto aktivitu zopakovat, dokonce ještě ve větší míře. Komise je proto znovu nucena reagovat a jasně deklarovat, že používání zejména vystřelovacího typu pyrotechniky v takto masivním rozsahu je naprosto nepřípustné, a proto se rozhodla udělit Slavii pokutu ve výši 350 tisíc korun.“

Je to už několikátý trest v této sezoně, což vyvolává silnou animozitu mezi klubem a komisí. Slavia, která Matznera do funkce namísto Richarda Bačka podpořila, už nového předsedu dříve vyzvala k odstoupení právě kvůli postihům za pyrotechniku.