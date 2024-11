Rada před Spartou: Není v hluboké krizi. Proč zase kouč z ciziny?

Pozorně sledoval výbuch Letenských v Lize mistrů s Atlétikem Madrid. A moc se mu líbil soubor Diega Simeoneho. „Překvapilo mě, jak dobře Atlético hrálo. Naplno do poslední chvíle. Mám rád jejich trenéra, který byl v euforii po každém gólu,“ ocenil Petr Rada, podobný bouřlivák jako Argentinec na lavičce věhlasného španělského celku.

Můžete Spartu nachytat? Je fakt z formy.

„Krize občas přijde i na velké týmy. Nemyslím, že je Sparta v nějaké hluboké. Měla hodně zápasů, zvládla postup do Champions League. Teď se jí nedaří herně, ani výsledkově. Za mě je hlavní důvod, že ji trefila zranění důležitých hráčů. Haraslína, Birmančeviče, Zeleného. To by zakývalo s každým týmem. Podívejte se na Manchester City. Lidé možná říkají, že je teď Sparta v nějakém rozkladu a máme na ni. Takhle to podle mě není. Může být v krizi, ale to neznamená, že nemůže vyhrát zápas.“

To je jasné, že může.

„Sparta má miliardový rozpočet a hráči, které má v širokém kádru, by měli být schopní nahradit ty, co jí chybí. Nejsou tam přece jen do počtu. V tom zápase s Atlétikem nicméně bylo vidět, že není naladěná jako někdy před měsícem a