Lákavá varianta pro Spartu: norský Trpišovský. Jeho srdce patří Bodö/Glimt

Ne, to není chiméra, spekulace ani slepá stezka. Sparta v časech zlých, kdy je rozhodně význačně ohrožena pozice trenéra Larse Friise, opět kouká na sever. V očích sportovního ředitele Tomáše Rosického by mohl tápající tým, který v druhé půlce podzimu zapadl do bahna, pozvednout Kjetil Knutsen, šéf lavičky norského Bodö/Glimt. Přiznejme, je to pochopitelný plán, na druhou stranu velmi ambiciózní s mnoha protivenstvími, prostě složitě realizovatelný.