ONLINE: Baník - Slovácko. Fantastický závěr Klokanů, Liberec remizoval

Podzimní část Chance Ligy míří do svého finiše. Víkendové 19. kolo otevřel duel mezi Duklou Praha a Hradcem Králové (1:2). Bohemians remizovali 3:3 s Karvinou a Liberec si z Pardubic díky brance Michaela Rabušice odváží bod (1:1). Večer dojde na střet dvou nejúspěšnějších moravskoslezkých týmů posledních let: Baník vs. Slovácko. V neděli se už ve 13 hodin hraje na Letné, kde Sparta přivítá Jablonec. Odpoledne se Slavia představí v Teplicích a ve formě hrající Mladá Boleslav se utká s Olomoucí. Celý podzim pak zakončí duel Plzně s beznadějně posledními Českými Budějovicemi. ONLINE přenosy ze všech zápasů a následně také SESTŘIHY můžete sledovat na webu iSport.cz.