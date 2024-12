Štempl na Friise, teď Kaan pryč? Sejka chce půlka ligy, Slavia ve Vietnamu

Lars Friis povede Spartu i na jaře, razítko na jeho pokračování dal v neděli Tomáš Rosický. „Vnímám to spíš tak, že Rosický zvolil menší zlo, když za Friise nenašel lepší náhradu,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Michal Kvasnica. Je teď pro Spartu nejlepší čas prodat Kaana Kairinena – a měl by se vrátit z úspěšného hostování Patrik Vydra? „Není na co čekat, kdy jindy ho chceš do týmu zapracovat?“ ptá se jeho kolega Radek Špryňar.