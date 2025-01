Expert Ruman o Spartě: Proti Panákovi se Zeleným bych si chtěl zahrát

Pro deník Sport a iSport.cz analyzuje soupeře Sparty v Lize mistrů. Proto Petr Ruman, někdejší bundesligový útočník a nynější trenér, pečlivě sledoval také první utkání Letenských v zimní přípravě, v němž v Marbelle porazili Malmö 3:1. Na velké zkoušení není čas, už za jedenáct dnů nastoupí mužstvo kouče Larse Friise znovu do milionářské soutěže.

Dal vám duel s Malmö nějaký výhled směrem k Interu Milán?

„Musím se trošku pousmát, protože Inter bude trochu jiný kalibr než Malmö. Shodou okolností jsem v pátek dokoukal poslední zápas Interu v Champions League.“

Co vám ukázal?

„Bude to úplně jiné tempo, kvalita, jiná struktura hry, na kterou Sparta narazí. Osobně se na Inter hrozně těším, protože má jasnou vizi, jakým způsobem chce hrát, přitom je flexibilní. Dokáží diktovat tempo hry, zpomalit, zrychlit, vytvořit překvapivé momenty. Přesto jsem našel situace, v kterých by jim Sparta mohla nějakým způsobem uškodit.“

Můžete být konkrétní?