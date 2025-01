Stoper pro Baník? Hapal si vyhlédl Řeka, mohl by stihnout i soustředění

Čtyři posily do ofenzivy - Zlatohlávek, Kohút, Látal, Owusu? Fajn. Ale co druhá strana hřiště? Zatím nic, přitom už to bude měsíc od oznámení přestupu Emmanuela Uchenny z Baníku do Sparty. A dva týdny to budou od výletu ostravského trenéra Pavla Hapala do Atén, aby na vlastní oči omrknul vyhlédnutého obránce, který by měl na pravém kraji stoperské trojice nahradit právě Uchennu. Podle informací iSport.cz jím je šestadvacetiletý Řek Giorgos Kornezos z Lamie.