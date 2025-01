Sýkorův restart: Není nic, co by mě zastavilo. Do Sigmy pomohl Kliment

PŘÍMO Z BELEKU | Poslední ligový zápas odehrál loni na začátku dubna v dresu Plzně při remíze 0:0 v Karviné. Udělal si čárku za šest minut. Od té doby nic, Jana Sýkoru (31) znovu zradilo zdraví. Nyní je na cestě zpátky, kariéru bude znovu nakopávat v Olomouci. Motivace má pořád dost. Cítíte z něj, jak je na fotbal nadržený, v generálce proti korejskému FC Gangwon obstaral vítězný gól na 2:1. „Není nic, co by mě zastavilo,“ tvrdí pevným hlasem záložník v rozhovoru pro iSport.cz.

Jak se cítíte po dlouhé pauze?

„Stál jsem deset měsíců. V mém věku to není sranda. Žene mě to, aby koleno drželo a zvyklo si na větší zátěž. Všechno probíhá podle plánu, na hřišti se cítím dobře. Ten půlrok jsem fakt makal. Fyzicky žádné manko nemám. Je jasné, že ještě nějaké minimální omezení existuje a cítím ho s přibývající zátěží.“

Co vás po třicítce pohání vpřed?

„Chci ještě zažít nějaký úspěch a pocity, které jsou s tím spojené. I proto jsem šel do Sigmy. Cítím, že potenciál v týmu je. Vytvořil se tu dobrý mix hráčů. Osobně ji vidím v první šestce, i když realita může být jiná. Já tuhle ambici mám. Uděláme maximum, abychom se do ní dostali. U mě v hlavě byla Olomouc jediná varianta. Jsem rád, že projevila zájem.“

Prý hrál ve vašem příchodu důležitou roli útočník Jan Kliment, s nímž jste se potkali v Plzni. Je to tak?

„Jo, už tam jsme se s Honzou hodně bavili. V průběhu celého půlroku jsme byli v kontaktu a konzultovali to. Určitě přispěl výraznou měrou k tomu, že jsem chtěl jít zrovna sem.“

Překvapil vás, jak to na podzim střelecky rozbalil?

„Zažil jsem ho už kdysi v jednadvacítce a pak v Plzni. Vím, co je za fotbalistu. Byla jenom otázka času, aby se pod tím správným trenérem ukázal. Nic překvapivého to pro mě nebylo. Dařilo se mu i za trenéra Bílka. Bohužel se to pak zaseklo. V Sigmě cítil, že mu kouč věří.“

Říkáte si, kde byste byl nebýt tolika zranění?

„Tu otázku už jsem dostal…Nejsem typ člověka, který by hrál na nějaká „kdyby“. Myslím, že hodně talentovaných hráčů si říkalo, že kdyby v kariéře víc pracovalo, mohlo být jinde. Já jsem sice nějaký talent měl, ale tři čtvrtiny toho jsem si musel vydřít. Zranění k profesionálnímu sportu patří. To, že jsem se vždycky dokázal zvednout a třeba ještě udělat krok výš, svědčí o mém charakteru a nezdolnosti. Není nic, co by mě zastavilo!“

Zdravotních trablů jste každopádně měl víc než většina fotbalistů…

„Určitě ano. Nároky na profesionální fotbalisty jsou stále vyšší a moje tělesná konstituce není kdovíjaká. Ale beru to jako součást mojí cesty. Hodně mě to naučilo, díky tomu jsem dospěl, vyzrál. Všechno má své pro i proti. Profi sport je přínosný i do života. Když něco milujete, nevzdáte se toho jen tak. Když tyto vlastnosti přenesete i do běžného života, je to skvělé. V tomto je sport pro nás všechny velký učitel.“

Vidíte se v prvním jarním kole proti Plzni v základu?

„To není otázka na mě, ale na hlavního trenéra. Jsem si vědom toho, že jsem devět měsíců stál a nějaké manko mám. Jsou tady kluci, kteří odjeli celou přípravu bez absence na jediném tréninku. I kdybych nehrál, jsem dost velký profesionál na to, abych přijal jakoukoliv roli.“